Una red que conecta a pilotos de drones con usuarios gana el 'Sevilla Startup Weekend Aeroespacial'

La ciudad de Sevilla ha acogido este pasado fin de semana la segunda edición del Sevilla Startup Weekend Aeroespacial, el primer evento emprendedor aeroespacial de España, que ha tenido como vencedor a Dronea, una red que une a pilotos de drones con usuarios.

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, durante el fin de semana, los participantes han trabajado durante más de 54 horas para convertir sus ideas de negocio en 'startups'.

En concreto, han surgido Dronea, vencedora y ganadora del premio al público; BlueBoard que permite a las empresas de nanosatélites ahorrar tiempo y recursos con unas placas fáciles de programar; 'Out of the planet', el festival más grande del mundo que une a profesionales y estudiantes en torno a la música y el aeroespacial; y, por último, Synergizer, que busca optimizar energía y recursos en aeropuertos y aprovechar los recursos en espacios retails.

Este evento se ha celebrado en las instalaciones del Campus Universitario Eusa reuniendo a más de medio centenar de asistentes el domingo durante la presentación de los proyectos reuniendo a participantes venidos de otras ciudades españolas y con participantes internacionales como el caso de un joven emprendedor francés que acumula 20 'startups' weekend celebrados por todo el mundo.

El evento fue facilitado por Juan Carlos Núñez, joven sevillano de 20 años cuya participación coloca a la ciudad como la cantera de facilitadores en Europa.

Por su parte, el presidente de la Asociación SevillaUP (entidad organizadora del evento), Jaime Aranda, se ha mostrado satisfecho con los resultados y ha recordado que "el sector aeroespacial tiene mucha importancia en la Sevilla y generar eventos que lo acerquen a otros roles que no tiene porqué estar relacionados, ayuda al ecosistema emprendedor de la ciudad".

Esta es la úndecima edición de Sevilla Startup Weekend. De las ediciones anteriores han surgido 'startups' como Oblumi, Ask Vicente o Klouters, entre otras, que han generado más de 40 puestos de trabajo.

La duodécima tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de julio en el colegio San Francisco de Paula de Sevilla y estará dedicado al sector de la educación.