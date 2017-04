¿Cuál era la verdadera relación entre Whitney Houston y Robyn Crawford?

Etiquetas

Ni Bobby Brown ni Cissy Houston podían ver en pintura a Robyn Crawford, pero todos aseguran que si su asistente no hubiera desaparecido de su vida, hoy la cantante seguiría viva. El romance secreto entre la diva musical y su amiga íntima centra gran parte de 'Whitney: Can I Be Me', documental codirigido por Nick Broomfield y Rudi Dolezal, estrenado el pasado miércoles durante el Festival de Cine de Tribeca y que será emitido por Showtime el próximo verano.