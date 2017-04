AUSCHWITZ Y GUERNICA SE HERMANAN CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO EN LA CIUDAD VASCA

Etiquetas

La ciudad polaca de Oswiecim –más conocida por su nombre en alemán, Auschwitz- acogerá los próximos días 19 y 20 de abril un acto simbólico que incluirá la visita al campo de exterminio y en el que participarán autoridades polacas y representantes del Parlamento vasco coincidiendo con el 70 aniversario del bombardeo de Guernica (26 de abril de 1937).El acto central de unión entre ambas ciudades consistirá en la plantación de un árbol, el 'Roble de la Libertad', que represente “la expresión de respeto y confianza de la conexión simbólica de ambas ciudades que sufrieron en el pasado”, según informó la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.La celebración de la plantación del roble tendrá lugar en la zona del nuevo parque ‘Zasole’, en Oswiecim, una zona próxima al Museo Auschwitz Birkenau.La celebración cuenta igualmente con encuentros y conferencias en la Fundación polaco-alemana de Encuentros Juveniles Internacionales-MDSM y con un Encuentro Juvenil internacional entre jóvenes en Oswiecim.Las autoridades polacas han cursado una invitación oficial al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que tome parte en estos actos que tienen como objetivo la educación en los valores de la paz y en el que también participarán las autoridades más representativas de la región de Malopolska y la presidenta del Parlamento de Polonia. El día 20 de abril tendrá lugar la mesa redonda ‘Europe after the experiences of Guernica and Auschwitz’, en la que tomarán parte el Premio Nacional de Literatura Kirmen Uribe Urbieta; Miren Arzalluz, presidenta del Instituto Etxepare; Felipe de Braganza i Bourbon Mendoza, doctor en Historia por la Universidad de Coimbra, presidente del Comité de Honor APTCE y jefe de la Casa Real de Portugal, y Jerzy M. Nowak, exembajador en España y la OTAN.También está previsto que la delegación de invitados oficiales sea recibida en Cracovia y se organice el encuentro entre el lehendakari y el resto de invitados oficiales con las máximas autoridades de la región de Malopolska.