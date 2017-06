Archiveros lamentan "falta de respeto" de diputados y que la cultura sea "sirvienta del turismo y la economía"

Etiquetas

La Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos(ANABAD) Cantabria se ha quejado de la "notable falta de respeto y aprecio" de diputados regionales hacia los archivos, valorando únicamente la importancia de los mismos por el número de visitantes que reciben y no por la labor histórico-social que realizan.

El colectivo se expresa así en un comunicado remitido a raíz del Pleno del Parlamento celebrado el pasado lunes, en el que se abordó la implantación del Archivo Lafuente en Santander como sede asociada al Museo Nacional Reina Sofía. Sesión que la asociación profesional siguió "con estupor y pena", al entender que giró "en torno a lo que resume cualquier debate político: lo económico", lo que "lleva a lo que se ha convertido la cultura en Cantabria: una simple sirvienta del turismo y la economía".

"Nuestra cultura para nuestros políticos aparentemente solo tiene importancia en la medida que sirva como medio para atraer visitantes a Cantabria", se quejan los archiveros, que no quieren entrar en el debate o polémica si es "beneficioso o necesario" para Santander y Cantabria el "mal denominado archivo" -que es, precisan, una colección de libros, folletos, documentos o fotografías-. Y tampoco se pronuncian sobre cuál es la "mejor fórmula" para financiarlo, pues esto pertenece al ámbito político.

Así, se centran en poner de manifiesto la "notable falta de respeto y aprecio de sus señorías hacia los archivos, valorando la importancia de los mismos únicamente por el número de visitantes que reciben y no por la labor histórico-social que éstos realizan".

"Un archivo es el lugar donde se conserva documentación de índole pública y/o privada, tanto presente como pasada, que refleja el devenir histórico de un territorio y su población, así como su cultura pasada", aclaran desde el gremio.

En este sentido, ponen como ejemplo museos como el de Arqueología y Prehistoria de Cantabria o las Cuevas de Altamira, "importantes" no solo porque tengan un determinado número de visitas al año o puedan actuar incluso como motores económicos a nivel local, sino "sobre todo" por lo que "custodia", y por lo que esos objetos "nos puedan decir de nuestro pasado".

Y sobre la 'capilla sixtina del arte rupestre del Paleolítico', los archiveros cántabros consideran también que es "un buen ejemplo" de la presión política para que abra sus puertas, aún cuando los técnicos advierten del peligro de deterioro de las pinturas. Pero "se pretende anteponer el interés turístico y económico a la conservación del patrimonio".

La asociación también subraya el papel que juegan los archivos como "garantes de los derechos de los ciudadanos", algo que "pese a su importancia se suele pasar por alto". A este respecto, recuerdan que se acuden a ellos a la hora de defender y demostrar derechos. Además, la "tan necesitada y cacareada transparencia de la administración pública es imposible sin la presencia de los archivos", avisan.

"La ausencia de fondos documentales ordenados o la destrucción descontrolada de la documentación, práctica aún hoy en día en vigor, redunda en una mayor opacidad de los asuntos públicos y en la ausencia de la deseada transparencia", sostienen.

"Un país maduro y civilizado debe contar con políticos que entiendan que nuestra cultura y, en particular nuestro patrimonio histórico, no puede ser cuantificado económicamente, aunque su existencia pueda ayudar a su desarrollo, y deben poner los medios adecuados para que se conserve y difunda como lo que es y por el valor que tienen en sí mismos y no por el rendimiento económico que de él pueda obtenerse", concluyen.