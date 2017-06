El Bellas Artes de València y El Prado forman "tándem" con una muestra que invita a "tocar para ver" el arte

Etiquetas

El Museo de Bellas Artes de València rompe "barreras infranqueables" e invita a "tocar para ver" obras del Museo del Prado en una exposición que tiene como objetivo acercar el arte a personas con discapacidad visual.

Así, hasta el próximo 3 de septiembre, la pinacoteca valenciana acogerá la muestra itinerante 'Hoy toca el Prado', que tras su paso por otras ciudades, recala en la ciudad del Turia con reproducciones en relieve de piezas de Goya o El Greco, entre otros autores. Se trata de una iniciativa que abre paso a futuras colaboraciones "específicas" entre ambas instituciones culturales.

Así lo han destacado el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y el director del Museo de Bellas Artes de València, José Ignacio Casar, que han presentado la exposición en rueda de prensa.

La selección --comisariada por Fernando Pérez Suescun y que cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y Fundación Axa-- está concebida para hacerla accesible a personas con algún tipo de discapacidad visual y también para que el visitante la recorra con las manos y con unas gafas opacas que le ayudarán a ponerse en el lugar de los invidentes.

La pintura religiosa, la mitología, la escena costumbrista, el retrato y la naturaleza muerta son los géneros que se acercan por primera vez en el Prado y en el Museo de Bellas Artes de Valencia a personas ciegas o con resto de visión a través de la reproducción en relieve de obras como 'Noli me tangere' de Correggio, 'La fragua de Vulcano' de Velázquez, 'El quitasol' de Goya, 'La Gioconda' del Taller de Leonardo da Vinci, 'El caballero de la mano en el pecho' del Greco y 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio' de Van der Hamen, estas tres últimas reproducidas a tamaño real.

A estas imágenes se une, en esta ocasión, la reproducción del Salvador Eucarístico, de Joan de Joanes, una de las obras más emblemáticas del Museo de Bellas Artes de Valencia.

Desarrollado con la colaboración de profesionales con discapacidad visual, este proyecto cuenta con material adicional como paneles y cartelas en braille, audioguías de apoyo que proporcionan las indicaciones necesarias para hacer el recorrido táctil de las piezas expuestas y gafas opacas --que impiden la visión-- para facilitar esta experiencia sensorial a todo tipo de público.

La reproducción en relieve de estas obras, desarrollada a partir de fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta 9 milímetros, se ha realizado con la técnica Didú de los Estudios Durero.

La exposición, que llevó al Museo del Prado a la portada del 'New York Times', se inauguró hace algo más de dos años en Madrid, y ha estado girando por España, en concreto, ha visitado Palma de Mallorca, Vigo, Girona y San Sebastián, y continuará su periplo después de su estancia en València.

La selección de las obras obedece al hecho de ser "obras con características especiales como el relieve acusado, o planos más separados que recogen obras de las distintas escuelas y cronologías", ha explicado el director del Prado. "También hay un guiño a la exposición con la obra 'Noli me tangere', que significa no me toques, todo lo contrario a lo que se pretende aquí", ha apostillado Falomir.

Por su parte, Casar Pinazo ha explicado que la exposición fue ofrecida por El Prado y que no les costó "ni dos minutos decir que sí". Ha aseverado que "una de las virtudes de la muestra es que rompe esa barrera en un sitio en que tocar supone degenerar", ha aseverado.

"Que las personas con discapacidad y los demás podamos tocar para ver, me interesa muchísimo". "Convertirnos en ciegos durante un ratito no nos viene mal en un momento en el que la cultura de la imagen está siendo determinante y un porcentaje de gente no tiene ese acceso", ha explicado.

FUTUROS PROYECTOS

En relación a futuros proyectos conjuntos, el director del San Pío V ha comentado que hay conversaciones "de manera embrionaria" pero ha asegurado que se sabrá más del "tándem" Prado-Bellas Artes de València.

Por su parte, Falomir ha destacado que "hay una colaboración muy estrecha entre ambos, que se ha traducido en prestamos muy importantes en ambos sentidos". "El Prado fue muy generoso con el Año Pinazo y lo seguiremos siendo pero ahora estamos viendo cómo se puede concretar en proyectos más específicos".

En cuanto a la condición de valenciano de Falomir, el director del Bellas Artes ha añadido que "este es su museo, donde él ha nacido y se ha vinculado a la historia del arte, le ha servido para formarse como historiador, son sus raíces".