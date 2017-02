EL CARDENAL OSORO VISITA MAÑANA EL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO DE LA ONCE

Etiquetas

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, visitará mañana las instalaciones del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) para presentar ‘La Biblia’, que hace el número 50.000 de los títulos publicados en la Biblioteca Digital de la ONCE para sus afiliados.Osoro, acompañado por el consejero adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, Alberto Durán; la directora del SBO, Carmen Bayarri, y la coordinadora del Museo Tiflológico, María José Sánchez, realizará un recorrido por el SBO, donde conocerá cómo es la producción de libros sonoros y en braille.También visitará el Museo Tiflológico de la ONCE, donde podrá ver y tocar maquetas como la del Pilar de Zaragoza o la de la Catedral de Santiago, adaptadas para las personas ciegas. El SBO es el centro responsable de adaptar en braille, en relieve y en audio digital accesible (Daisy) obras literarias, textos educativos, etc. El Museo Tiflológico es un espacio concebido para que sus visitantes puedan ver y tocar las piezas expuestas.