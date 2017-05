Carmena aboga por "ir a la resolución" del convenio con Ambasz y pone sobre la mesa el "rechazo social"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abogado este lunes por "ir a la resolución" del convenio con la Fundación Ambasz, a estudiar por los servicios jurídicos municipales, y ha puesto sobre la mesa en la comisión de Cultura y Deportes el "rechazo social" que genera el levantar un museo en el edificio okupado ahora y bautizado como 'La Ingobernable'.

Ante una pregunta del PSOE, que defiende igualmente la resolución del convenio y que apunta a que "hay fundamentos legales para la reversión", Carmena ha destacado "el rechazo social tan grande al establecimiento de un museo con esas condiciones". La alcaldesa ha remarcado que se tienen que atender los derechos de la Fundación, "obligados a respetar" ante las decisiones de equipos anteriores.

"Cuando se llegó al acuerdo (por parte del PP de Ana Botella) hubo una reacción negativa de las instituciones culturales. Eso ha continuado y es cada vez más intenso. Lo más conveniente sea probablemente la resolución", ha apuntado la primera edil.

La regidora ha recordado en la comisión que ya fue denegada la licencia de demolición el 23 de marzo de 2016 y que la decisión fue tomada por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad. A esto se suma la petición de cinco informes, empezando por el del Ayuntamiento, que fue negativo, sin dejar de lado "la afección al proceso interpuesto ante UNESCO para declarar el Paseo del Prado 'paisaje cultural'". También fueron negativos los informes del Colegio de Arquitectos y de la Real Academia de San Fernando.

"Un contenedor cultural que tiene en contra a toda la sociedad no tiene ningún sentido. Eso no se quiere para Madrid", ha declarado la alcaldesa. Ha defendido la resolución del convenio, a estudiar porque es conocedora de que "no será sencilla".