Díaz replica a Ruiz que no hay que "reconducir", sino "arrancar" el Reina Sofía

Etiquetas

La concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, ha afirmado que "no es el momento de reconducir, sino de arrancar de una vez" para que el proyecto de la sede asociada del Museo Reina Sofía vinculada al Archivo Lafuente llegue a Santander.

Algo que, según la edil, han hecho el Ayuntamiento y el Gobierno central en la reunión de ayer en la Secretaría de Estado de Cultura en la que el Ejecutivo cántabro les dio "plantón".

Con estas palabras, Díaz ha replicado al consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que ha manifestado este jueves su confianza en que la situación se pueda "reconducir" y no se "ponga en peligro" este proyecto "de primer orden".

"Ya hemos perdido demasiado tiempo por dejar que el Gobierno regional nos marcara los tiempos. Es el momento de pasar a la acción para no perder una oportunidad única para la ciudad", ha enfatizado la edil en un comunicado, en el que ha recalcado que ha sido el Ejecutivo cántabro el que ha "echado por tierra" todos los acuerdos, "desandando lo que se había avanzado" y "autoexcluyéndose" del proyecto.

Ahora, ha añadido, el Ayuntamiento y el Estado están ya "en el punto de partida" y si el Gobierno regional quiere colaborar, "lo primero que tiene que hacer es informar oficialmente a Patrimonio del Estado de que el Museo de Prehistoria se va a desarrollar en otro lugar de la ciudad, como han manifestado públicamente y como está proyectado, dejando vía libre al Ayuntamiento para poder solicitar de manera inmediata el nuevo uso del Banco de España como sede asociada al Reina Sofía".

La concejala ha resaltado que la "voluntad" del Ayuntamiento ha sido "siempre ir de la mano del Gobierno" y así se lo trasladaron tanto el anterior alcalde, Íñigo de la Serna (actual ministro de Fomento), como la actual regidora, Gema Igual, al presidente regional, el regionalista Miguel Ángel Revilla, al que pidieron la colaboración del Ejecutivo PRC-PSOE para este proyecto estratégico para la ciudad.

Sin embargo, Díaz ha lamentado que, "salvo declaraciones de intenciones y buenas palabras, el Gobierno no ha concretado en modo alguno su compromiso y no ha hecho más que poner excusas, dar largas y retrasar el proceso hasta llegar a ponerlo todo en riesgo".

Frente a esto, la concejala de Cultura ha afirmado que ahora "el proyecto ha dejado de estar en peligro porque lo han salvado las instituciones que siempre han creído en él sin titubeos y las que han mantenido su compromiso intacto desde el primer momento".

"Ahora sí podemos estar seguros de que el Reina Sofía, una de las mayores marcas culturales a nivel internacional que encabeza las listas de centros más visitados en todo el mundo, llegará a Santander, con todo lo que ello supone para la ciudad", ha enfatizado la edil.

UN AÑO MAREANDO LA PERDIZ

Díaz ha insistido en que "no se podía perder más tiempo" y ha recalcado que el Gobierno lleva "un año mareando la perdiz" desde que el Ayuntamiento le entregó el primer borrador del convenio; ha estado todo este tiempo hablando de "detalles técnicos y flecos legales", y ahora sorprende a todas las partes con un documento que "vuelve del revés" todo lo acordado.

Por tanto, ha señalado que el documento remitido por el Gobierno no requería una "respuesta técnica" por parte del Ayuntamiento, como argumenta el consejero, sino una "respuesta política", y para eso ya había una cita concertada por las tres partes -este 14 de junio en Madrid- de la que él decidió "desmarcarse".

"El Museo Reina Sofía, el Estado y el Ayuntamiento hemos tenido una paciencia infinita, hemos confiado en las buenas intenciones del Gobierno regional, hemos sorteado todas las dificultades que iba planteando y hemos aceptado sus tiempos, pero lo que resulta ya inconcebible es que ahora quiera también cambiar las reglas del juego", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que el documento planteado por el Ejecutivo cántabro cambiaba, entre otras cosas, la denominación del museo, que pasaría a ser de titularidad estatal, en vez de autonómica, y el Gobierno de Cantabria dejaría de estar comprometido a correr con el coste de mantenimiento del museo.

Además, se impone a la Secretaría de Estado de Cultura el compromiso de realizar aportaciones dinerarias al proyecto y se suprime la cláusula que eximía al Museo Reina Sofía de asumir gastos de acondicionamiento, mantenimiento o funcionamiento.

Asimismo, desaparece el compromiso expreso del Gobierno regional de devolver al Ayuntamiento la financiación adelantada para la Ejecución del proyecto y no queda garantizada la recuperación íntegra de las aportaciones por parte de la administración municipal.

"Eso no son ni detalles técnicos ni flecos legales, eso es romper los acuerdos previos de manera unilateral para seguir entorpeciendo y retrasando el proceso, algo que no han tenido la valentía defender en la reunión que estaba ya fijada y algo que el Ayuntamiento, por responsabilidad y por respeto a los santanderinos, no podía aceptar", ha concluido.