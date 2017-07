EL GOBIERNO Y CARMEN CERVERA PRORROGAN OTROS CINCO MESES SUS NEGOCIACIONES SOBRE LA COLECCIÓN DE LA BARONESA

Etiquetas

- El gerente del Thyssen confía en un acuerdo y elogia la labor de Cultura. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la baronesa Thyssen-Bornemisza anunciaron este miércoles una nueva prórroga, la tercera este año, en las negociaciones que mantienen sobre la cesión de la colección privada de la baronesa.A comienzos de 2017 acordaron ampliar las conversaciones tres meses, hasta abril, y en abril lo hicieron de nuevo hasta el 31 de julio, fecha en la que expiraba el plazo de cesión de la colección. Ahora, las dos partes han decidido extender las negociaciones cinco meses más, hasta el 31 de diciembre.El director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, expresó en una entrevista con Servimedia la semana pasada su confianza en que las negociaciones entre el Gobierno y Carmen Cervera se saldarán con “un buen acuerdo”.“Estamos muy satisfechos de cómo se están involucrando el ministro de Cultura, el secretario de Estado y el subsecretario; están haciendo todo lo posible para que estas negociaciones terminen de la manera más satisfactoria para las dos partes”, dijo Acevedo.El gerente del Thyssen afirmó que la permanencia de la colección en España no pasa solo por una cuestión económica. “La baronesa siempre ha dicho que quería algún tipo de retorno por la cesión, que también puede pasar por tener más libertad para poder mover las obras fuera de España”.“Está claro que la baronesa no tiene deseo de llevarse su colección fuera de España. Siempre ha dicho que no tendría mucho sentido que ella, que fue determinante para que la colección del barón Thyssen acabase en este país, se llevase su colección fuera de España”, agrega el gerente.