Gobierno de Cantabria acusa a Ayuntamiento y Estado de "excluirle unilateralmente" del proyecto del Reina Sofía

Insiste en que el Gobierno mantiene "su interés y apoyo" al proyecto y ve en lo ocurrido una "nueva humillación" del PP al Gobierno regional

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socialista Ramón Ruiz, ha acusado al Ayuntamiento de Santander y al Ministerio de Cultura, ambos controlados por el PP, de haber "excluido unilateralmente" al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) del proyecto para crear en la capital cántabra una sede asociada del Museo Reina Sofía que albergue el Archivo Lafuente, el cual "apoya" y "quiere" que salga adelante.

Así ha reaccionado Ruiz después que el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, hayan anunciado que continuarán sin el Gobierno cántabro con el proyecto después de que ningún representante del Ejecutivo regional hayan acudido a un encuentro en Madrid para intentar cerrar el contenido del convenio para sacar adelante el proyecto.

Inicialmente estaba previsto que asistiera también a la reunión el consejero de Cultura cántabro pero éste anunció ayer que no acudiría porque no se había cerrado con el Ayuntamiento un "documento de consenso" sobre el futuro de este espacio cultural.

UNA "NUEVA HUMILLACIÓN" DEL PP AL GOBIERNO DE CANTABRIA

En un comunicado, Ruiz considera que "el fin" de la reunión "era excluir a Cantabria" del proyecto, un objetivo que, a su juicio, ya estaba definido antes de producirse el encuentro.

Para el Ejecutivo regional, la reunión de este miércoles en Madrid es "la escenificación de una nueva humillación del Partido Popular al Gobierno de Cantabria".

"Nos han excluido unilateralmente de un proyecto que hemos reiterado que nos interesa, que apoyamos y que queremos que salga adelante porque consideramos que es de excepcional calidad", ha añadido el consejero, para quien "la reunión celebrada hoy estaba predestinada a este fin: excluir y humillar una vez más a Cantabria".

Ruiz ha criticado y se ha quejado de que el secretario de Estado, "sin hablar con el Gobierno de Cantabria", haya decidido que el Ejecutivo regional "no quiere estar en este proyecto". "En la anterior reunión ya comprobé su inclinación hacia el Ayuntamiento de Santander pero le pido rigor, prudencia y responsabilidad antes de hacer ese tipo de declaraciones", ha censurado.

Para Ruiz, estas nuevas declaraciones "se enmarcan en una estrategia que busca la humillación de este Ejecutivo y que pretenden encubrir y distorsionar una realidad palmaria, que es la apuesta clara y sin fisuras de este Gobierno por un proyecto cultural ambicioso y que debe tener una proyección que sobrepase el ámbito regional".

Por otra parte, el consejero ha asegurado que la alcaldesa de Santander "miente una vez más" al decir que el Gobierno ha "roto" el acuerdo.

Según expone el consejero, fue la propia regidora quien se comprometió a cerrar un documento consensuado con el Gobierno de Cantabria antes de acudir a la reunión de este miércoles con la Secretaría de Estado.

Ruiz ha afirmado que la Consejería "cumplió" con este acuerdo con el Ayuntamiento y presentó el día 22 de mayo el borrador del convenio y sostiene que es la alcaldesa la que no ha hecho su trabajo de valorar este documento y hacer las aportaciones que considere el Consistorio para llevar a la reunión de hoy una postura común ante el Ministerio y sacar adelante este proyecto.

Ha señalado que hasta el día 28 del mismo mes, se mantuvo una línea abierta entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para seguir trabajando sobre este borrador con la idea de redactar un convenio que fuera consensuado por ambas partes, y presentarlo de manera conjunta para la reunión prevista en el Ministerio de Cultura hoy jueves día 14.

El Gobierno de Cantabria señala que "ante la falta de comunicación", ayer, un día antes de la reunión, se anunció tanto a la alcaldesa de Santander como al secretario de Estado de Cultura que el consejero de Educación, Cultura y Deporte no iba asistir a la reunión de hoy al no contar con un documento de consenso, por lo que dicha reunión "iba a ser una mera declaración de intenciones y no se iba a dar ningún paso más en el proyecto Reina Sofía-Archivo Lafuente".

Respecto a la carta, el Ejecutivo señala que en dicha comunicación se decía textualmente: "Para que no haya duda de la intencionalidad política de la Consejería queremos poner de manifiesto que el proyecto Reina Sofía-Archivo Lafuente es una prioridad por nuestra parte por ser un proyecto cultural de primer nivel para Cantabria".

El consejero ha insistido en que el Gobierno de Cantabria "apoya y quiere que salga adelante este proyecto" pero ha insistido en que para eso "es necesario contar con socios leales que entiendan el respeto institucional que merece un Gobierno autonómico y que les mueva el interés por mejorar los activos culturales de la comunidad autónoma".

"Las amenazas y ultimátum a que nos tiene acostumbrados la alcaldesa de Santander son una muestra del talante que desde el Ayuntamiento se ha querido imprimir a esta compleja negociación, y el resultado de la reunión de hoy es un ejemplo más del nulo respeto y colaboración que se ha mostrado desde el Ayuntamiento de Santander, y que ha tenido por objetivo entorpecer el desarrollo de esta negociación", ha afirmado el titular de Cultura.