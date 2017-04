Guilelrmo Solana, sobre la colección de baronesa Thyssen: "Estamos en el buen camino para un acuerdo estable y de años"

Etiquetas

El director artístico del museo Thyssen, Guillermo Solana, ha asegurado que la nueva prórroga "de carácter técnico" en el plazo de las negociaciones entre Cultura y Carmen Cervera sobre la renovación de la cesión de la colección privada de cuadros de la baronesa Thyssen supone una "buena noticia y que se está en muy buen camino para un acuerdo estable y que dure años".

"Por lo que sé de este nuevo acuerdo, aunque nadie de la dirección del museo está participando en la negociación, esto es una prorroga de carácter técnico para seguir hablando y estamos en muy buen camino de tener un acuerdo estable y que dure años", ha señalado Solana en declaraciones a los medios durante la presentación del estudio técnico del cuadro 'Arlequín con espejo', de Picasso.

De hecho, el director ha llegado a conjeturar un posible periodo que podría comprender este acuerdo, bien cinco años o bien diez años. "Este acuerdo no es solo una prórroga que dé solamente estabilidad este periodo, sino una prórroga para alcanzar un acuerdo estable que dure, que sé yo, cinco o diez años", ha apuntado.

Así, ha reiterado que, a su entender, el acuerdo final está "cada vez más próximo". "Se busca un acuerdo para estar, no como hemos estado la última temporada, sino de relación más fuerte. No sé si es el último escollo, pero creo que las cosas están proximas porque es lo que me transmiten ambos", ha concluido.