Igual dice que el Gobierno "se ha autoexcluido" del proyecto del Reina Sofía

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha replicado al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz (PSOE), que es el Gobierno de Cantabria el que "se ha autoexcluido" del proyecto para crear la sede asociada del Museo Reina Sofía en el antiguo edificio del Banco de España en la capital cántabra con el que ahora el Ayuntamiento y el Estado van a "tirar para adelante".

"No voy a entrar en quién soy yo para humillar a nadie pero sí voy a decir que se han autoexcluido", ha enfatizado la regidora municipal este jueves a preguntas de la prensa sobre la reacción del consejero al conocer que el Estado y el Ayuntamiento han decidido continuar con el proyecto sin el Gobierno autonómico porque "los santanderinos no se merecen no tener el centro asociado al Reina Sofía".

Esta situación se ha producido porque, según ha indicado Igual, en diciembre, el consejero de Cultura le dijo que, para cerrar el documento del convenio, "solo faltaban flecos legales" y, tras varios meses, ha presentado un borrador en el que "cambiaba todo".

"Cambiaba la titularidad del museo, también cambiaba algo tan importante como los firmantes, excluyendo a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales del Ministerio de Educación", modificaciones que, ha afirmado, "no son flecos legales".

Como tampoco lo son, ha dicho, otros cambios que introducía el Ejecutivo regional en su propuesta de convenio como que introducía "un compromiso económico por parte del Estado del que nunca se había hablado", modificaba "los compromisos del Reina Sofía" y además "no aparecía la devolución" al Ayuntamiento de los 10 millones que éste se había comprometido a adelantar con la condición de que posteriormente el Gobierno se los devolviese en plazos.

Pero, según Igual, "van a más" insistiendo que, de otra forma, los 10 millones de euros "les va a computar como deuda". "Pues claro que les va a computar como deuda, tanto si se lo adelanta el Ayuntamiento como si lo gastan ellos de manera directa".

"¿Y eso no lo sabían hasta ahora?", se ha preguntado, al tiempo que ha considerado que todas estas razones son "contundentes, de peso y políticas" para que Estado y Consistorio sigan adelante con el proyecto sin el Ejecutivo, al que "no podemos seguir esperando".

"Esto no son flecos legales, han roto unilateralmente el acuerdo y las partes que seguimos creyendo que el acuerdo está vivo, es firme y queremos que venga el Reina Sofía a Santander pues continuamos adelante", ha destacado, añadiendo que, además, ahora esas dos partes, Ayuntamiento y Estado, conocen "los compromisos y las obligaciones que adquiere" cada una para hacer el proyecto "viable".

PASOS A DAR AHORA

"Cambio ese escenario porque, si antes era un acuerdo a tres bandas, ahora lo es a dos", ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado que las dos administraciones se van a poner a "trabajar ya" porque, de no ser así, "corre peligro que el Reina Sofía llegue a Santander" y, por ello, ha avanzado que en primer lugar lo que se va a hacer es la cesión del antiguo edificio del Banco de España al Consistorio.

En este punto, ha recordado que éste se encuentra cedido al Gobierno regional pero para una finalidad que ya no se va a desarrollar, como es su uso para acoger el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y que finalmente la administración autonómica ubicará junto al Palacio de Festivales.

Al respecto, ha explicado que el edificio está cedido al Gobierno pero "no tiene efecto" porque está supeditado a acoger el MUPAC y, como se va a utilizar para ello, "puede revertir de nuevo en el Gobierno central". Eso conllevará alguna tramitación, ante la que ha esperado que el Ejecutivo no ponga "trabas".

Además de la cesión del edificio al Ayuntamiento, Igual ha señalado que el Gobierno central y el Consistorio tendrán que firmar un convenio que recoja los "compromisos" de cada parte en el futuro museo y que "ya estaban claras".

Y también, ha detallado, la administración local empezará a trabajar en la elaboración del proyecto de rehabilitación de las instalaciones y el proyecto museográfico y museístico, para lo que los presupuestos municipales de este año ya recogen una partida de 400.000 euros.

"TIRAR HACIA ADELANTE"

"A este Ayuntamiento no le van a marcar los tiempos otras instituciones porque los ciudadanos nos han puesto aquí para gobernar y para tirar hacia adelante, y eso es lo que estamos haciendo", ha enfatizado, recordando que hasta el "último momento" se ha permitido que el Gobierno regional "marcase los tiempos pero ya no podemos seguir permitiéndolo".

En este punto, ha recordado que la reunión con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, estaba fijada para el pasado 24 de mayo y se aplazó para dar tiempo al Gobierno para que siguiese trabajando en el convenio, "aunque ya eran muchos retrasos". "Concebí ese aplazamiento teniendo fecha fija para tener ya el documento", ha relatado al alcaldesa, indicando que esa fecha era ayer, 14 de junio.

"El documento me lo manda la secretaria y me dice que, si tenemos que hablar algo a nivel técnico, que me ponga en contacto con ellos, pero cuando veo el documento los cambios no son técnicos sino a nivel político" lo que, ha apuntado, le obligó a acudir a la reunión con esas "diferencias" y a la que el consejero no asistió.

Para concluir, Igual ha destacado la "gran paciencia" que han tenido desde el Museo Nacional Reina Sofía durante este tiempo cuando "seguro que tiene a muchas otras ciudades que levantan la mano" para poder acoger esta sede asociada porque es "una joya que se nos está ofreciendo a la ciudad de Santander" y, por ello, "tenemos que avanzar y ayer fue el día en el que hemos avanzado".