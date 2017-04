MÉNDEZ DE VIGO: “QUIERO UN ACUERDO DE VARIOS AÑOS CON LA BARONESA THYSSEN, RENOVAR CADA SEIS MESES NO ES BUENO”

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que desea un acuerdo de “varios años” de duración con la baronesa Thyssen para el préstamo de su colección privada, porque “la experiencia de renovación cada seis meses no ha sido buena”.Méndez de Vigo fue preguntado por el estado de las negociaciones con Carmen Cervera, después de que el ministerio anunciara este viernes una nueva prórroga, hasta el próximo 31 de julio, de las negociaciones con la baronesa Thyssen, cuyo plazo expiraba este domingo, 30 de abril.El responsable de Cultura dijo que no cabe hablar de “dificultades” en las negociaciones, sino de que es un tema “complicado”. “Me gustaría, si es posible, un acuerdo a largo plazo, porque la experiencia que yo he tenido de renovación a seis meses no es buena. Lo que le interesa al país es un acuerdo de un plazo de varios años y eso lleva su tiempo”. Méndez de Vigo insistió en que el Gobierno quiere ser “muy respetuoso” con la decisión que tome la baronesa sobre el futuro de los 426 cuadros que integran su colección.“Cundo se trata de un préstamo de largo plazo, hay que encajar intereses, pero estamos trabajando bien, de forma positiva, y confío en que lleguemos a un acuerdo. Darse más tiempo siempre es síntoma de voluntad de llegar a alcanzar ese acuerdo”, remarcó el ministro Portavoz.