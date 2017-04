Méndez de Vigo afirma que al Estado le "interesa un acuerdo de varios años" por la colección de la baronesa Thyssen

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que "no es bueno" un pacto por seis meses para la cesión de la colección privada de cuadros de la baronesa Thyssen y que, lo que al Estado le "interesa" en las negociaciones para la renovación, es "un acuerdo de varios años".

"No es que esté habiendo dificultades en la negociación, es que es un tema complicado. A Cultura le gustaría, si es posible, un acuerdo a largo plazo, porque la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido renovación tras seis meses y creo que no es bueno", ha señalado Méndez de Vigo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, ha reiterado que "estas cosas llevan su tiempo", y desde el ministerio se ha sido "muy respetuoso" con los intereses de la baronesa, porque los 426 cuadros de la negociación "son de su propiedad y está prestándolos al Estado".

"En un préstamo a largo plazo hay que encajar los intereses, pero estamos trabajando bien y de forma positiva y confío en que lleguemos a un acuerdo. Siempre darse más tiempo es síntoma de voluntad de alcanzar ese acuerdo", ha concluido.