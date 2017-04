El Museo Reina Sofía acoge a miles de turistas en el fin de semana de Semana Santa con su exposición de Guernica

Etiquetas

Miles de turistas, nacionales e internacionales, han aprovechado el último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa para hacer una parada cultural en la capital, donde han disfrutado de la exposición del 'Guernica', de Pablo Ruiz Picasso, que ha acogido el Museo Reina Sofía por el 80 aniversario de la obra.

Entre los nacionales, un catalán ha confesado que es "la primera vez" que va a ver el cuadro del Guernica "en directo", algo que "seguramente" le impresionará por su tamaño, como ha indicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

También recién llegada de Valencia, una turista ha asegurado que ve "imprescindible" visitar el Guernica y ha aprovechado estos días de descanso para desplazarse hasta Madrid, visitar el museo y ver además "todas las otras obras de Picasso".

A nivel internacional, un extranjero procedente de Puerto Galeria, Filipinas, ha asegurado que decidió ver la exposición dentro de los tres días que ha visitado Madrid, porque para él sería "la primera vez" en verlo físicamente ya que le parece "muy lindo en fotos". Además, ha resaltado "el clima y las personas" de la capital como punto a favor en su viaje.

Por su parte, una pareja mexicana ha descrito sus vacaciones en Madrid como "increíbles", aunque de lo que no se ha librado ha sido de las largas colas, ya que ha explicado que no le dieron pases para entrar al museo hasta dos horas y media después de su llegada a la entrada. Algo, que ha aseverado que no le ha importado ya que ha salido "sin palabras".

"Vale mucho la pena venir, y nos tocó el Guernica, además de que la ciudad es preciosa", ha asegurado la pareja.

Unas largas colas que se han podido ver a lo largo de toda la mañana en el Reina Sofía, que ha abierto sus puertas a las 10.00 horas con gente ya esperando en la entrada, algunos de ellos avisados previamente por la Web del museo como la valenciana que "ya había visto por Internet" el aviso y ha ido con bastante tiempo.

Acompañados del buen tiempo, los turistas que aprovechan los últimos días de vacaciones de Semana Santa siguen colapsando el centro de Madrid, que atrae a muchos de ellos por el interés de visitar los grandes museos, como el Reina Sofía, que siempre es una buena opción de ocio y cultura para elegir la capital como destino turístico.

