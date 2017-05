El Museo de la Semana Santa de León estará listo para 2019 y contará con un presupuesto de 4,5 millones de euros

Etiquetas

El presidente del Patronato del Museo de la Semana Santa de León, Pedro Puente, ha anunciado este miércoles que el Museo estará listo para el año 2019, aunque "puede que se abra tan solo una primera parte hasta finalizar con el resto" y contará con un presupuesto total de 4,5 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará 800.000 euros y el Ayuntamiento y la Diputación de León, 500.000 euros.

La aportación del Consistorio leonés se ha formalizado este miércoles mediante la firma de un convenio entre Pedro Puente y la concejal de Cultura, Margarita Torres, que ha asegurado que esta rúbrica supone "un paso más del Ayuntamiento de León en su apuesta en firme por el Museo de la Semana Santa", que permitirá que "todos los leoneses, sean religiosos o no, se sientan orgullosos".

No obstante, el proyecto se encuentra en este momento paralizado, a la espera de que la Comisión de Patrimonio permita proceder a las obras en el patio interior del Seminario Mayor, ante lo que Puente se ha mostrado confiado de que "no haya dificultades y se pueda trabajar en el museo como se planteó para que esté listo en 2019", aunque tenga de ser "una musealización parcializada" que hará que "si no está finalizado al completo, se abra en parte".

El presidente del Patronato ha anunciado que será en el mes de septiembre de este mismo año, 2017, cuando el proyecto se abra a la ciudadanía mediante una cuenta de donación pública, a lo que se sumará también la ayuda de asociaciones de empresarios, aunque no se descarta la opción de solicitar un crédito bancario en caso de no recaudar los fondos suficientes.

Por su parte, el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Manuel Ángel Fernández, ha asegurado que la construcción del Museo de la Semana Santa se trata de "un proyecto de todos" que permitirá que "la Semana Santa leonesa esté presente durante todo el año".