PP pide al consejero de Cultura que aclare en el próximo Pleno si firmará el convenio para la sede del Reina Sofía

Espera que el Gobierno regioanl no deje pasar la "oportunidad" de traer a Santander una sede "de uno de los principales museos del mundo"

El PP ha pedido al consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socialista Ramón Ruiz, que aclare, en el Pleno del Parlamento de Cantabria del lunes, 22 de mayo, si el Gobierno regional (PRC-PSOE) va a "facilitar" la llegada de la sede asociada del Museo Reina Sofía al antiguo edificio del Banco de España y si se va a "implicar" en el proyecto y "hasta dónde está dispuesto" a llegar para superar los "obstáculos" existentes.

"Evidentemente hay dificultades pero las dificultades se pueden superar", ha afirmado este lunes el diputado del grupo parlamentario popular Íñigo Fernández al presentar la interpelación con la que pretende que el consejero aclare la postura del Gobierno de Cantabria antes de la reunión que dos días después, el 24 de mayo, está previsto que mantengan las Administraciones implicadas para decidir el futuro del proyecto.

Hace unos días, el exalcalde de Santander y ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confió en que de dicha reunión pudiera salir firmado el convenio para hacer realidad el proyecto, aunque advirtió que el podría "irse al traste" por las "excusas" que, a su juicio, está poniendo el Gobierno regional sobre la financiación en relación a la devolución de los 10 millones que está dispuesto a adelantar el Consistorio para que las obras que permitan traer al Banco de España la sede asociacida al Reina Sofía se lleven a cabo.

A estas palabras de De la Serna, el consejero mostró su disposición al proyecto pero afirmó que el convenio se firmaría cuando se encontrase una fórmula para hacer la finaciación viable y sostenible.

Ahora el diputado Íñigo Fernández ha afirmado que existe "cierta preocupación e incertidumbre" a la vista del "silencio" que, a su juicio, viene manteniendo el Gobierno de Cantabria y ha asegurado que "se llevaría una gran decepción personal" con el consejero si dejara pasar la "oportunidad" de traer a Santander la sede del que, según ha señalado, es "uno de los principales museos del museos del mundo".

Fernández considera que tanto el Reina Sofía, con su disposición a crear su sede asociada en Santander para mostrar los fondos del Archivo Lafuente y otras exposiciones, como el Gobierno de España, con la cesión de la antigua sede del Banco de España para acogerla, y el Ayuntamiento de Santander, con su iniciativa a adelantar la financiación, han puesto "toda la carne en el asador".

"El único que falta por hablar es el Gobierno de Cantabria", ha dicho el diputado del PP, que considera que "no puede ser" que sea el Ejecutivo regional el que "bloquee" este proyecto.

Además de lo que, en su opinión, ya supodría por sí solo tener en la capital cántabra una sede de "uno de los principales museos del mundo", ha resaltado el hecho de que ésta se situaría, según está previsto, se "a 200 metros" del Centro Botín, que se inaugurará el 23 de junio, constituyendo un "tándem" que, en su opinión, convertirían a la capital cántabra "en un lugar de referencia en el ámbito de la cultura" y supondría un "revulsivo" para la comunidad autónoma y "sin duda" para la economía, el turismo y el comercio.

Fernández ha abogado por aplicar en Santander el "modelo" de Madrid de concentrar en una escasa superficie museos de importancia, como, son, en el caso de la capital de España, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, que se localizan en apenas un kilómetro cuadrado.

Según ha dicho, con este modelo cada una de estas instalaciones culturales "no suman", sino que "multiplican" y han hecho que Madrid se haya convertido en "uno de los principales destinos culturales del mundo.

Respecto a la fórmula legal sobre la financiación, Íñigo Fernández ha asegurado que "no se puede creer" que no exista una que permita salvar ese obstáculo y ha recordado que el Ayuntamiento de Santander planteó el pasado 8 de marzo cuatro propuestas al Gobierno, las cuales, según el consejero, no eran viables.