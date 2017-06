‘HOY TOCA EL PRADO’, EXPOSICIÓN PICTÓRICA PARA VER Y TOCAR, LLEGA A VALENCIA

Etiquetas

- La muestra, situada en el Museo de Bellas Artes de Valencia, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y Fundación AXA . ‘Hoy toca el Prado’, la exposición de cuadros para ver y tocar alojada el año pasado en el Museo del Prado, llega este viernes al Museo de Bellas Artes de Valencia, donde permanecerá hasta el próximo 3 de septiembre para dar a las personas ciegas o con discapacidad visual grave la oportunidad de palpar obras tan conocidas como 'La fragua de Vulcano' de Velázquez o 'El caballero de la mano en el pecho' de El Greco.La muestra, puesta en marcha por el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Valencia y la Fundación AXA, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y presenta la reproducción en relieve de seis de las pinturas más representativas de las colecciones de la pinacoteca y una más del Museo de Bellas Artes de Valencia para que los visitantes ciegos o con discapacidad visual grave puedan recorrerlas y tocarlas con las manos.El acto de inauguración de la exposición en Valencia contó con la presencia, entre otros, de Albert Girona, secretario autonómico de Cultura y Deporte; Miguel Falomir, director del Museo Nacional de Prado; José Ignacio Casar, director del Museo de Bellas Artes de Valencia; Jean-Paul Rignault, presidente de la Fundación AXA, y José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. El comisario de la muestra, Fernando Pérez Suescun, jefe de Contenidos Didácticos del Área de Educación del Museo Nacional del Prado, impartirá esta misma tarde una conferencia en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Los cuadros escogidos son 'Noli me tangere', de Correggio; 'La fragua de Vulcano', de Velázquez; 'El quitasol', de Goya; 'La Gioconda' del taller de Leonardo da Vinci; 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco, y el 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio' de Van der Hamen, estas tres últimas obras reproducidas a tamaño real y las otras tres a menor escala.A estas imágenes se une, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, la reproducción de ‘Salvador Eucarístico’, de Joan de Joanes, una de las obras más emblemáticas de la pinacoteca valenciana. Tras su paso por Mallorca, Girona, San Sebastián, Vigo y ahora por Valencia, ‘Hoy toca el Prado’ continuará haciendo accesibles las seis obras mencionadas, y otra de las más emblemáticas de cada museo en el que se presente, a personas con algún tipo de discapacidad visual en otras ciudades de la geografía española, con próxima parada en Sevilla.En todos estos lugares, la muestra contará, como ya lo hizo en el Museo del Prado, con material adicional, como paneles y cartelas en braille, audioguías de apoyo que proporcionan las indicaciones necesarias para hacer el recorrido táctil de las piezas expuestas y gafas opacas -que impiden la visión- para facilitar esta experiencia sensorial a todo tipo de público.La reproducción en relieve de estas obras, desarrollada a partir de fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta seis milímetros, se ha realizado con la técnica Didú de los Estudios Durero.