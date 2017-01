PSOE-A exige a Gobierno que empiece a cumplir el protocolo firmado en 2010 para la ampliación del Bellas Artes

Etiquetas

El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía y diputado socialista por Sevilla, Antonio Pradas, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que empiece a cumplir en los próximos presupuestos el protocolo firmado en 2010 para la ampliación del Museo de Bellas Artes, unas obras presupuestadas en 16 millones de euros.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la puerta de esta pinacoteca el dirigente socialista, quien ha denunciado la "falta de apoyo" del Gobierno central con el que ha calificado como "el segundo museo" de España, así como también con el Museo Arqueológico y con el Museo de Artes y Costumbres, ambos sevillanos.

Pradas ha explicado que el "paradigma" de esta falta de voluntad del Ejecutivo central en materia museística la representa el Bellas Artes, dado que en 2010 se firmó un protocolo entre el Gobierno y la Junta, que cedió el Palacio de Monsalves para la ampliación de este museo. En su opinión, supone "un error de bulto" que el Gobierno le haya dado "la espalda" a Sevilla siendo "nulas" las inversiones a los museos.

"Ni se ha cumplido el protocolo del Bellas Artes, ni las cantidades comprometidas en los PGE para museos sevillanos entre 2012 a 2015 se han ejecutado, ni en el último PGE hay ninguna inversión para el Arqueológico", ha señalado el dirigente socialista, para quien esta situación responde a una "política errática del PP y a un desprecio absoluto al mundo de la cultura".

Ello se demuestra también, según ha explicado Pradas, en la subida del IVA cultural al 21 por ciento, "como si fuera un artículo de lujo", o en la reducción de un 30 por ciento en las inversiones en materia de museos. "En cinco años ha habido una nula voluntad de apoyar a este mundo", ha zanjado el diputado socialista.

En este contexto, Pradas ha dicho que su formación no va a desaprovechar una efeméride tan importante como el V Centenario del nacimiento de Murillo, pintor sevillano, para reclamar lo que a Sevilla le corresponde. Asimismo, ha reclamado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "por una vez, exija al Gobierno que mire a Andalucía".

De otro lado, y en relación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el dirigente socialista ha dicho que su partido está "impedido" para apoyar unas cuentas que "no corrigen o no expresan voluntad de corregir los recortes en materia sanitaria, educativa o de dependencia". "El Gobierno no debe mirar al PSOE sino que tiene que buscar las complicidades dentro de las políticas que está defendiendo", ha concluido.