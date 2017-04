El Parlamento vasco pedirá hoy el traslado del 'Guernica' de Picasso a Euskadi

Etiquetas

PNV apoyará la propuesta de EH Bildu, y PSE y PP condicionan su traslado a los informes técnicos sobre el estado del cuadro

El Parlamento vasco pedirá este jueves el traslado a Euskadi de 'El Guernica' de Picasso, un día después de que se cumpla el 80 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

El PNV apoyará la proposición no de Ley planteada por EH Bildu, aunque ha propuesto una enmienda de adición, en la que reclama que, en caso de que no se pueda trasladar definitivamente la obra a Euskadi, se exponga temporalmente en Bilbao.

Por su parte, el PSE-EE y el PP, a través de sendas enmiendas a la totalidad, condicionan el traslado del 'Guernica' a la Comunidad Autónoma Vasca a los informes técnicos que se emitan sobre el estado en el que se encuentra el cuadro, con el fin de que no sufra daños, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por su parte, Elkarrekin Podemos no ha enmendado la iniciativa, pero no votará a favor del texto tal como está elaborado. La coalición de izquierdas cree que, además de tener en cuenta los informes técnicos, hay que destacar que el 'Guernica' "tiene una relación histórica con Gernika, pero también con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil, con la República, con la paz y con la violación de los derechos humanos". "La cultura no es patrimonio de un lugar, sino que es patrimonio de todos", asegura.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre presentó una proposición no de Ley en la que recuerda que el cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso "es conocido en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos".

A su juicio, esa obra de arte "no tiene sentido, si no está vinculada al pueblo de Gernika y a su historia". "Euskal Herria ha reivindicado más de una vez que el 'Guernica' debería estar precisamente en Gernika. El Gobierno de Madrid, en cambio, se ha negado a ello poniendo como excusa razones técnicas de transporte y mantenimiento", ha recordado.

En esta línea, ha señalado que, "hoy en día, sin embargo, las instituciones vascas no tienen problemas para cumplir todas las condiciones necesarias y, por lo tanto, tras la negativa del Gobierno de Madrid, no hay sino intereses políticos y económicos".

"En este momento en que es imprescindible construir la memoria histórica que reconozca todos los sufrimientos, la fuerza de este cuadro y la profundidad de la denuncia se multiplicarán si está en el pueblo de Gernika en este 80 aniversario del bombardeo", añade.

Por ello, insta a la Cámara vasca a que pida al Gobierno de España "que traigan el 'Guernica'" a la localidad vizcaína bombardeada, y emplaza al Gobierno vasco a que "dé todos los pasos institucionales y colabore en los trabajos de infraestructura y adaptación que sean necesarios para que se coloque el cuadro en Gernika".

EH Bildu también quiere que el Parlamento "haga suya la denuncia que Picasso quiso difundir con su cuadro en el mundo entero, la más clamorosa denuncia de la represión contra los pueblos y los derechos humanos, la guerra y el genocidio".

Por su parte, el PNV ha planteado una enmienda de adición en la que señala que el Parlamento vasco, "atendiendo al carácter universal" de la obra de Picasso, solicita que, "si no se puede trasladar definitivamente" el 'Guernica', subsidiariamente "y atendiendo a lo acordado en 2010 en este Parlamento, se exponga temporalmente en uno de los museos de Bilbao".

EN BASE A LOS INFORMES TÉCNICOS

El PSE-EE, en su enmienda a la totalidad, destaca que cualquier posible traslado que se solicite, "se acuerde o no, se haga en base a los informes técnicos oportunos que aseguren la integridad y conservación de la obra para evitar que cualquier reivindicación política que se pueda realizar sobre la misma, ponga en peligro esta obra universal".

En todo caso, desea que el Parlamento vasco remarque "la denuncia que, a través de esa obra, se hace de la violencia, la guerra y el genocidio, utilizadas contra las personas y los pueblos a lo largo y ancho del mundo".

Por último, el PP vasco insta al Gobierno central a que realice "las gestiones oportunas ante el patronato del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía para que, si los informes técnicos referidos a su estado de conservación no lo impiden, permita y facilite" el traslado del 'Guernica' a algunos de los museos del País Vasco "que garantice las óptimas condiciones de custodia y exposición".

ELKARREKIN PODEMOS

Elkarrekin Podemos no ha presentado enmienda, pero ha precisado que, en principio, no apoyará la propuesta original de EH Bildu. Su portavoz en la Cámara, Lander Martínez, ha señalado que "simbólicamente sería muy bonito" que el cuadro de Picasso estuviera temporalmente en Gernika, pero considera que, al parecer, es algo que "su estado, en estos momentos, condiciones no lo permite".

Tras rechazar, además, que la obra pueda llevarse a un museo privado, como el Guggenheim de Bilbao, "como quiere el PNV", ha destacado que ésta tiene que estar en "un espacio público".

Martínez ha recordado que, en la actualidad, el 'Guernica' está en el Reina Sofía, "en un lugar visitable, visible y asequible". Además, ha subrayado que el cuadro "tiene relación, no solo con Gernika, sino con un contexto histórico, con la violación de los derechos humanos, con la paz, con la Guerra Civil, con la exposición universal que se hizo en su día porque este cuadro está pensado para lo que está pensado, para la República".