LOS REYES VIAJARÁN A REINO UNIDO DEL 11 AL 14 DE JULIO, TRAS DOS APLAZAMIENTOS

Los Reyes por fin realizarán esta semana su primer viaje de Estado al Reino Unido, que fue aplazado en dos ocasiones, la primera vez porque Moncloa consideró que no era procedente una visita tan importante al estar en funciones el Gobierno y después porque Theresa May, primera ministra británica, convocó por sorpresa elecciones generales.Los Monarcas españoles saldrán el próximo martes, 11 de julio, del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 17.30 horas con destino a Londres. La agenda oficial del viaje comienza el miércoles 12 con un encuentro con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles. A continuación se producirá el recibimiento oficial por parte de la reina Isabel, acompañada por su marido, el duque de Edimburgo, en posiblmente una de sus últimas apariciones públicas, ya que ha anunciado que se retira. La primera ministra, Theresa May, también estará presente en este recibimiento. Después, los Reyes se trasladarán, en coche de caballos, hacia la entrada principal del Palacio de Buckingham y posteriormente visitarán junto con la reina Isabel y su marido una exposición de objetos españoles pertenecientes a la Colección Real en la Picture Gallery. A las 17.15, hora española, se producirá uno de los momentos más importantes de este viaje de Estado, la intervención del Rey en una sesión conjunta del Parlamento británico. Esta primera jornada del viaje culminará con la cena de Gala ofrecida por la Reina Isabel a los Reyes de España. El jueves, don Felipe mantendrá un encuentro empresarial Hispano-Británico, al que le acompañará el duque de York, hermano del príncipe Carlos. Después, visitará la Abadía de Westminster, participará en un homenaje a los caídos y realizará una ofrenda ante la tumba del soldado desconocido, en compañía del príncipe Enrique de Gales.La agenda del jueves se completa con el almuerzo de Felipe VI con Theresa May, primera ministra del Gobierno del Reino Unido. Por la noche, los Reyes cenarán con el alcalde de Londres, Sadiq Khan.La última jornada de los Reyes tendrán un contenido más científico y universitario. Tras ser despedidos por la reina Isabel y su esposo, se trasladarán hasta el Instituto Francis Crick, de nuevo acompañados por el duque de York. Allí visitarán los laboratorios de genómica regulatoria y del ciclo celular y mantendrán un encuentro con empleados y científicos españoles del Instituto.Después recorrerán la Weston Library de Oxford, donde se conservan obras como el Manuscrito del Códice Mendoza o una primera edición de El Quijote.Almorzarán en la Universidad de Oxford y depués se trasladarán al Exeter College, donde se reunirán con una representación de la comunidad académica entre los que se encuentran profesores, estudiantes de postgrado y doctorandos vinculados a España.Los Reyes de España fueron invitados oficialmente por Isabel II y la visita servirá para reforzar las relaciones bilaterales. Esta primera visita de don Felipe y doña Letizia al Reino Unido se produce 31 años después de la que realizaron los reyes Juan Carlos I y Sofía.