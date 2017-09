El Real Alcázar acogerá una exposición de reproducciones de antiguos códices y atlas, con obras del siglo XIII

Etiquetas

El Real Alcázar de Sevilla acogerá entre los días 21 de septiembre y 29 de octubre la exposición de reproducciones de códices, mapas y otras obras de arte sobre papiro, pergamino, vitela o papel 'M. Moleiro. El arte de la perfección. 25 años de ediciones primeras, únicas e irrepetibles', una actividad organizada por el Patronato del Real Alcázar con la colaboración de la firma especializada en esta disciplina artística M. Moleiro.

Según informa el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, la exposición será inaugurada el 21 de septiembre, a las 20,00 horas, con la conferencia 'El libro de la felicidad: el sultanato de las mujeres', a cargo del doctor Miguel Ángel de Bunes, del Instituto de Historia, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

'El libro de la felicidad' es una compilación de tratados de índole científica y astrológica en torno al concepto de la felicidad: pronósticos para los nacidos bajo cada uno de los doce signos del zodíaco, ilustrados con miniaturas, pronósticos para las distintas situaciones del ser humano según la conjunción de los planetas, tablas de concordancias sonómicas, tablas para la correcta interpretación de los sueños y textos sobre adivinación, con el que cada cual puede pronosticar su suerte. Se trata del códice iluminado más fastuoso conocido del mundo islámico, encargado por el sultán Murad III en 1582.

Los textos y miniaturas de 'El libro de la felicidad' se basan en 'Las mil y una noches', 'La vida de Alejandro Magno' o 'El libro de las maravillas de Marco Polo'. Su original se conserva en la Bibliothèque Nationale de France, en París, y el clon podrá admirarse y hojearse durante la citada exposición en el Real Alcázar, de carácter gratuito. La entrada se realizará por el Patio de Banderas; la conferencia será hasta completar el aforo, con confirmación de asistencia imprescindible en 'recepcion@moleiro.es' o en el 932 402 091.

Entre las obras que se expondrán se encuentran el Breviario de Isabel la Católica (el original, en The British Library, Londres), el libro de horas de Enrique IV de Francia y III de Navarra (Bibliothèque Nationale de France, París). 'El pergamino Vindel' (The Morgan Library & Museum, Nueva York); 'Tractatus de Herbis' (The British Library); 'El libro de la caza', de Gaston Fébus (Bibliothèque Nationale de France); 'El Beato de San Pedro de Cardeña' (Museo Arqueológico Nacional, Madrid, y The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; 'Atlas Vallard' (The Huntington Library, San Marino), y 'Atlas Miller' (Bibliothèque Nationale de France). La publicación más antigua data del siglo XIII.