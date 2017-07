EL THYSSEN VISLUMBRA UN “BUEN ACUERDO” SOBRE LA COLECCIÓN DE CARMEN CERVERA: "EL GOBIERNO SE ESTÁ INVOLUCRANDO"

Etiquetas

El director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, ha expresado su confianza en que las negociaciones entre el Gobierno y Carmen Cervera sobre la renovación de la cesión de la colección privada de la baronesa se saldarán con “un buen acuerdo”.“Estamos muy satisfechos de cómo se están involucrando el ministro de Cultura, el secretario de Estado y el subsecretario; están haciendo todo lo posible para que estas negociaciones terminen de la manera más satisfactoria para las dos partes”, ha dicho Acevedo en una entrevista con Servimedia, en vísperas de la finalización el próximo 31 de julio de la última prórroga de tres meses que se han dado el Ejecutivo y la baronesa para buscar un acuerdo.Acevedo afirma que la permanencia de la colección en España no pasa solo por una cuestión económica. “La baronesa siempre ha dicho que quería algún tipo de retorno por la cesión, que también puede pasar por tener más libertad para poder mover las obras fuera de España”.“Está claro que la baronesa no tiene deseo de llevarse su colección fuera de España. Siempre ha dicho que no tendría mucho sentido que ella, que fue determinante para que la colección del barón Thyssen acabase en este país, se llevase su colección fuera de España”, agrega el gerente.En materia de política cultural, Acevedo confía en que el Gobierno presente pronto una nueva ley de mecenazgo, porque es “la aspiración que perseguimos desde hace años las instituciones culturales, igual que las empresas que estarían encantadas de tener un papel mucho más proactivo en el desarrollo de la política cultural”.“Yo confío absolutamente en el Gobierno actual, se ha comprometido en que va a mejorar el marco y nos ha demostrado que en su apoyo a las instituciones culturales han sido muy serios”, afirma. “Nosotros tenemos en el Patronato al ministro y al secretario de Estado de Cultura y mantenemos una relación muy próxima, no tenemos ninguna queja y cuando necesitamos algo, ahí están”.Sobre la competencia museística que se ha creado en los últimos años en el centro de Madrid, con la irrupción de nuevas entidades públicas y privadas, Acevedo lo observa más como “un factor de enriquecimiento de la oferta cultural de la capital, y no como una competición para ver qué hace el de enfrente y contraprogramar”.“A nosotros solo nos impactó de manera negativa en nuestra programación la muestra de Kandinsky que CentroCentro inauguró unos meses antes de la que nosotros llevábamos dos años preparando”, afirma Acevedo. “Esas cosas no deberían pasar, aquéllo fue una anécdota que sucedió por la irrupción de CentroCentro, con buena voluntad pero de manera improvisada, en el mundo de las grandes instituciones culturales del Prado. Espero que no tengamos que volver a vivirlo”.El Thyssen cumple 25 años y sus responsables están muy satisfechos de su consolidación en este tiempo como “una referencia mundial entre las instituciones culturales” y de presumir de una autofinanciación del 78% en su presupuesto anual.El museo acaba de lograr el Certificado de Accesibilidad Universal que concede Aenor, convirtiéndose en la primera pinacoteca de Madrid en conseguir este reconocimiento y la tercera que lo obtiene en España, tras el Guggenheim de Bilbao y el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife.El certificado de Aenor acredita que todos los espacios del Thyssen cumplen con los requisitos ‘Dalco’ (acrónimo de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación de las personas).