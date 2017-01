Tita Cervera está preocupada por problemas judiciales de su hijo

Etiquetas

Tita Cervera fue una de las invitadas que no se quiso perder la gran despedida de los embajadores de Estados Unidos. A la salida, la Baronesa Thyssen habló sobre sus los problemas judiciales de su hijo Borja: "Pues muy bien, hasta que no sepa si uno es o no es no hay que decir nada". A pesar de eso reconoce que como madre sí que está preocupada. Además, nos cuenta como pasó la Navidad y sus deseos para el 2017.