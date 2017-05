Catherine Meurisse, superviviente del ataque a 'Charlie Hebdo' presenta 'La levedad': "El corazón ha guiado este álbum"

Etiquetas

La dibujante Catherine Meurisse, que trabajó durante más de diez años en la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' y que sobrevivió a la masacre perpetrada en enero de 2015 que acabó con la vida de doce de sus compañeros, ha presentado este jueves 18 de mayo en el Institut Français de Madrid su cómic 'La Levedad'. "Me hubiera gustado que este libro nunca hubiera existido. Tenía la sensación de que el atentado me había expulsado a otro planeta y tenía miedo de no ser comprensible con este álbum", ha señalado.