Agrupaciones de Cádiz protagonizarán este sábado la XI Noche Carnavalesca de Torredonjimeno

Etiquetas

El Ayuntamiento de Torredonjimeno y la asociación Chato celebran este sábado la XI Noche Carnavalesca, que contará este año con algunas de las agrupaciones más importantes del Carnaval de Cádiz. Además, será un acto solidario, ya que parte del dinero recaudado se destinará a la Asociación de Diabéticos de Jaén (Aden).

De esta forma, el Polideportivo Matías Prats acogerá a partir de las 21 horas a formaciones del carnaval gaditano como 'Los Irracionales', de Jesús Bienvenido; 'Los del Planeta Rojo pero rojo rojo', de Vera Luque; 'La Eternidad', de Martínez Ares; 'Los Peregrinos', de Juan Carlos Aragón; o 'Pa religión la mía'.

Abrirán las actuaciones en esta cita las dos formaciones que obtuvieron el primer premio en el Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Torredonjimeno en este año como son 'Con destino' y 'Mándame la ubicación que me he perdido, que sin querer ya la he metido'.

El alcalde de Torredonjimeno, Miguel Anguita, ha puesto de relieve que ese evento va a atraer a muchas personas de toda la provincia de Jaén e incluso de Córdoba, "por lo que va a ayudar a dar a conocer el nombre de Torredonjimeno fuera de la localidad".

El presupuesto total de la actividad es de 35.000 euros. El dinero obtenido con fines benéficos irá destinado a poder enviar a menores diabéticos a campamentos de verano, a formación y a apoyo psicológico.