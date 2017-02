El manteo de Peleles dará el pistoletazo de salida el Jueves Lardero al Carnaval de Calzada de Calatrava

Etiquetas

El tradicional y singular manteo de Peleles, que tendrá lugar el jueves 23 de febrero, día de Jueves Lardero, será el punto de inicio del Carnaval de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que este año volverá a contar con desfile de comparsas locales, un espectáculo-revista, el entierro de la Sardina el sábado y como novedad un taller de atrezzo carnavalero y fiesta de disfraces para mayores de 60 años.

La VI Ruta de los Peleles, en la que los calzadeños se ríen de los temas de actualidad que han sido populares durante estos días con muñecos de paja vestidos como personajes famosos, arrancará a las 16 horas de la Plaza de España. Contará con el acompañamiento del AMPA Salvatierra, Escuela Infantil Municipal y CEIP Santa Teresa de Jesús y estará amenizada por la charanga local "Los Turutas". Finalizará en el Centro Social Polivalente donde habrá "refrigerio carnavalero" y obsequio para todos los inscritos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Hasta el 17 de febrero está abierto el plazo de inscripción de los "Peleles" que en Jueves Lardero volarán por los aires ya que, como dice la coplilla, "A pelele le gusta el vino, a pelele le gusta el pan, a pelele le gusta todo menos ir a trabajar. A la una, a las dos y a las tres* ¡Arriba con él!". La charanga local "Los Turutas" amenizará el recorrido a ritmo de platillos y trompetas poniendo el sonido instrumental.

La concejal de Festejos, María José Castillo, resalta que la principal novedad de este año es que los mayores de 60 años podrán participar en un taller de elaboración y confección de atrezzo carnavalero, así como una fiesta de disfraces con juegos de animación, música y fotocol. Además, explica, se volverá a celebrar el desfile de comparsas locales por segundo año consecutivo y habrá espectáculo-revista, todo esto sin olvidar a los más pequeños que tendrán sus actividades propias, así como el entierro de la Sardina, que de nuevo se celebrará el sábado.

De este modo, y tras el manteo de peleles del Jueves Lardero, las actividades continuarán el viernes 24 de febrero con el pregón de Carnaval que este año correrá a cargo de la A.F.C. "Amigos de la Danza" bajo el título "Aquí no hay quien baile". Será a partir de las 21 horas y las máscaras callejeras y asistentes que vayan disfrazados podrán participar en el sorteo de un jamón. Tras el pregón actuarán las chirigotas "Paseando el Plato" y "Quien no llora, no mama".

CALENDARIO

El sábado 25 de febrero a las 17.00 horas comenzará el segundo Desfile local de Comparsas por las calles de la localidad, con salida desde el parque Reina Sofía. Ya por la noche habrá baile de Carnaval con "Ideal Orquesta" desde las 23 horas y con entrada gratuita en la Nave Multiusos Municipal, en el Polígono Industrial.

El domingo 26 de febrero de nuevo el desfile de Comparsas por las calles de la localidad, con salida del Parque Reina Sofía, a partir de las 13 horas, cuyos premios se entregarán por la tarde a las 17 horas. Y a partir de las 19,30 horas espectáculo-revista "Vaya par de Gemelas", homenaje a Lina Morgan, en el Centro Cultural.

El lunes de Carnaval habrá parque infantil entre las 11.00 y las 14.00 horas para niños de entre 3 y 12 años. Voladoras, castillos hinchables, juegos de jardín o talleres de manualidades para que los más pequeños puedan disfrutar de este día no lectivo con una programación exclusiva y adecuada para su edad. Será en la Nave Multiusos donde por la tarde tendrá lugar, a partir de las 17.00 horas, la Fiesta Infantil de Disfraces, con juegos de animación, música, photocall y chuches para todos los asistentes.

El martes de Carnaval se repetirá el parque infantil de 11.00 a 14.00 horas y se celebrará también el taller de atrezzo carnavalero para mayores de 60 años, será en el Centro Social Polivalente de 11.30 a 14.00 horas con inscripción gratuita. Y ya por la tarde, fiesta de disfraces para mayores a partir de las 17.30 horas.

VELATORIO PARA DESPEDIR A LA SARDINA

Los actos del entierro de la Sardina comenzarán en la noche del viernes 3 de marzo, cuando tendrá lugar el Velatorio, con el tradicional reparto de 'mistela y soletillas'; en la sede de la Asociación Cultural Fontanar, en la calle Soledad 5.

Al día siguiente, a partir de las 19.00 horas, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la localidad desde la sede de la Asociación para llegar a la Plaza De España donde se incinerará a la Sardina y se repartirán sardinas asadas. La charanga local 'Los Turutas' se encargará de amenizar la tarde-noche.

El carnaval termina este sábado de Piñata, por la noche, con el concierto de 'Esmeralda On Tour', en la Nave Multiusos, a precios muy populares.