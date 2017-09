Abel Ferrara destaca a Hemingway y la Guerra Civil como "elementos muy importantes" en su vida para entender la libertad

Etiquetas

El director de cine italoamericano Abel Ferrara ha presentado este jueves en Madrid la película 'Go Go Tales' (2007), dentro del ciclo 'Adictos a Ferrara' programado por la Filmoteca Española, un acto en el que ha destacado la influencia del escritor y periodista Ernest Hemingway y de la Guerra Civil española en su concepto de la libertad.

Ferrara ha presentado la que es una de sus películas más recientes en un encuentro que forma parte de la programación de otoño de la Filmoteca Española que ofrecerá una retrospectiva dedicada a la obra del cineasta que se prolongará durante los meses de septiembre y octubre.

Durante el acto celebrado en el Cine Doré, el cineasta ha dicho estar "muy contento" con su presencia en la capital de España, una "experiencia trascendental" para él, y en un 'guiño' a la actualidad política ha ironizado sobre el referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre: "¿Barcelona sigue siendo España?, ha preguntado.

El director de películas como 'El asesino del taladro', 'Welcome to New York' (2014) o 'Pasolini' (2014) ha destacado durante el acto al escritor y periodista Ernest Hemingway --con un vínculo muy fuerte con España-- y a la Guerra Civil como "elementos muy importantes" en su vida para entender "qué es la libertad y qué implica ésta".

El cineasta, que ha asegurado estar "muy vinculado a los países latinos" pues "la mayoría de los habitantes de Nueva York son hispanos", ha indicado que 'Go Go Tales' es una película muy especial para él que, tras intentar "hacer dos veces en Estados Unidos", pensó que nunca iba a poder realizar".

El italoamericano ha elogiado al intérprete Willem Dafoe y a otros actores de la película por ser individuos "inteligentes e inspiradores", con un "don especial" para no establecer separación "entre su obra y su persona".

Tras la proyección del filme --proyectado en 35 milímetros, tal como se grabó originalmente--, Ferrara ha mantenido un coloquio con el público presente en la sala. Ante las dos primeras preguntas realizadas por individuos del público masculino, el realizador ha preguntado: "No hay ninguna mujer que pregunte?" para posteriormente responderse a sí mismo: "Bueno, estamos en España".

La visita del director a Madrid comprende también otras actividades. El viernes 15 de septiembre, a las 19.00 horas, el director repasará las claves de su filmografía y desvelará secretos sobre su oficio en una clase magistral que tendrá lugar en La Casa Encendida de Madrid con entrada gratuita hasta completar aforo.