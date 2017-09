Abel Ferrara presentará hoy en Madrid 'Adictos a Ferrara', una retrospectiva de su obra

Etiquetas

Abel Ferrara visitará el Cine Doré de Madrid hoy jueves a las 20 horas para presentar 'Go Go Tales' (2007), una de sus obras más recientes, y mantener posteriormente un coloquio con los espectadores. El encuentro forma parte de la programación de otoño de la Filmoteca Española que ofrecerá una retrospectiva dedicada a la obra del cineasta que comienza este viernes 1 de septiembre y se prolongará durante los meses de septiembre y octubre, según ha informado en un comunicado.

Así, el ciclo comenzará con la proyección de 'El asesino del taladro', junto al corto 'The Hold Up' que se podrán ver en las dos salas del Cine Doré por el precio de 2,20 euros por sala y sesión.

Además de proyectar títulos como 'Ángel de venganza' (1981), 'Teniente corrupto' (1992), 'The Addiction' (1995), El funeral (1996) o las más recientes 'Welcome to New York' (2014) y 'Pasolini' (2014), el ciclo permite también recuperar algunos trabajos del director italoamericano que apenas han tenido distribución comercial en España.

De esta manera, Filmoteca Española ofrecerá dos versiones diferentes de 'El cazador de gatos' (1989): por un lado, la de 90 minutos estrenada comercialmente; por otro, el montaje del director, apenas visto, de 160 minutos. En sus cortos, largos y documentales (dirigidos por él mismo y otros sobre su figura) se dan cita terror, gánsteres, religión, música e incluso el fin del mundo.

La visita de Ferrara a Madrid comprende también otras actividades. El viernes 15 de septiembre, a las 19.00 horas, el director repasará las claves de su filmografía y desvelará secretos sobre su oficio en una clase magistral que tendrá lugar en La Casa Encendida de Madrid con entrada gratuita hasta completar aforo.

Asimismo, el director ha compuesto canciones para las bandas sonoras de su filme que sonarán en un concierto "muy especial", con entradas que se pueden comprar en las plataformas Ticketea y Wegow (15 euros), en tiendas físicas, y en taquilla (20 euros).