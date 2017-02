Ana Belén: "Salud y trabajo para esta profesión, que no se merece tanto desprecio de sus gobernant

Etiquetas

La actriz Ana Belén ha recogido este sábado 4 de febrero el Premio Goya de Honor a toda su carrera con un discurso en el que ha defendido al cine español y en el que ha pedido "salud y trabajo para esta profesión, que no se merece tanto desprecio de sus gobernantes".

Ana Belén ha hecho un repaso a sus trabajos por el cine, desde sus inicios hasta los días más recientes. "He sido muy feliz en mi trabajo y espero seguir siéndolo. En España se hace muy buen cine y nuestros cineastas nacen aprendidos", ha destacado.

"He trabajado con muchos directores y a muchos les agradezco sus enseñanzas buenas y a otros que me enseñasen lo que no se debe hacer", ha añadido la actriz, quien no obstante ha lanzado una advertencia. "Lo que no consigo entender es que, después de tantos años de luchas individuales y colectivas, se den tantos pasos atrás que hacen tambalear la convivencia", ha criticado.

Nada más salir al escenario, Ana Belén ha recibido una ovación de más de un minuto con el auditorio puesto en pie. La cantante ha recibido el premio de manos de los directores José Luis García Sánchez, Manuel Gómez Pereira y Fernando Colomo.

LAS MUJERES EN EL CINE

Tras resaltar la precariedad laboral del sector, ha incidido en el papel de las mujeres en el cine. "¿Por qué cuesta tanto trabajo que a las mujeres se nos reconozca como a los hombres, incluso en una profesión tan liberal como la nuestra?", ha preguntado Ana Belén.

A pesar de reconocer que la situación de la mujer en el cine esta mejor que hace 50 años ("faltaría más"), ha puesto de relieve que haya "tan pocos papeles" femeninos. "Creo que si no se necesitasen mujeres para interpretar algunos papeles, ni siquiera estaríamos las que estamos", ha resaltado.

"Aunque en estos últimos años han habido incorporaciones, el nivel sigue estando muy por debajo de lo deseable para que exista verdadera igualdad", ha añadido.

La actriz ha recordado nombres de directores como los de Pedro Olea, Jaime de Armiñán, Vicente Aranda, Fernando Trueba, Imanol Uribe o PIlar Miró, pero en especial los del director de teatro Miguel Narros ("me enseñó que ser actriz significa esforzarse mucho", ha reconocido) y la actriz Berta Riaza, "un referente".

LA FELICIDAD ES UN RODAJE

"Nada me provoca algo parecido a la felicidad como estar en un rodaje.

La profesión que elegí no solo sirve para distraer o emocionar, sino para hacer preguntas aunque no se tengan las respuestas. Ponerme en la piel de otros me hizo comprender un poco más a los demás y ser mas tolerante", ha detallado de su profesión.

Ana Belén ha concluido su intervención dedicando el premio a su familia, a sus hermanos y a sus hijos, porque son "el ancla" que le ata "a la tierra". "También a mis padres, que confiaron en mi y me dieron alas para poder volar. Y a Víctor (Manuel), mi compañero que consigue que las cosas sean siempre fáciles y sin él la vida hubiese sido muy diferente e infinitamente peor", ha concluido visiblemente emocionada.