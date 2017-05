Ana Fernández, de Pablo Motos: "La intención era hacer reír a los demás. No creo que sea un tipo retorcido"

Etiquetas

El estreno de Las chicas del cable la nueva serie propuesta por Netflix no estuvo exento de polémica en nuestro país. Las protagonistas de la serie acudieron al programa nocturno de Pablo Motos, El Hormiguero, lugar donde se centraron las críticas. Y es que después del paso de las jóvenes por el programa muchos criticaron las palabras del presentador hacia las actrices.

Ana Fernández acudió a la fiesta celebrada por la revista de Conde Nast, unos premios de lo más viajeros. Durante el evento, Ana quiso responder a la polémica e intentar zanjar al menos por su parte, todo el revuelo que se ha cernido sobre ellas y Pablo.

CHANCE: Ana, te habrán llegado las opiniones de otras partes.

ANA FERNÁNDEZ: Sí. Hay países nuevos y es divertido ver cómo va.

CH: Tu personaje en la serie lo bordas.

A.F: Me ha sorprendido porque pensaba que mi personaje no creaba tanta empatía con el espectador. Seguimos rodando la segunda temporada. Estoy muy contenta y no me lo esperaba, muy feliz.

CH: ¿No esperabas el éxito?

A.F: Ya nos irán diciendo cómo va en cada país. De momento lo que estamos recibiendo son cosas muy buenas. Tiene pinta de que va bien.

CH: ¿Alguna cosa bonita desde Latinoamérica?

A.F: Me han escrito desde Argentina, allí tengo amigos, estuve un tiempo viviendo. Puerto Rico, Venezuela...

CH: En esta serie te toca hacer escenas con Ana Polvorosa.

A.F: Ana Polvorosa y yo no nos había tocado hacer escenas pasionales, pero como nos explicaron el concepto con mucho cuidado, nos atrevimos y estamos muy contentas con el resultado, muy bonito, muy limpio y nada soez.

CH: Se ha hablado mucho sobre tu paso por 'El Hormiguero'?

A.F: Es cierto que la semana pasada nos preguntaron muchos medios y no nos dio tiempo a leer nada. Un programa en directo cuando vas, vas nervioso. Yo nerviosa. El programa se pasó a toda leche, muy deprisa, la primera parte hasta que me situé, mucha rapidez. A nivel personal, no me sentí insultada ni agredida verbalmente en ningún momento porque ya habría contestado porque tengo carácter. Al igual que dije que no bailaba porque no soy bailonga.

CH: ¿Algunos comentarios te parecieron fuera de lugar?

A.F: Creo que la intención era hacer reír a los demás. No creo que sea un tipo retorcido, siempre me ha tratado muy bien. Creo que lo hizo dentro de un contexto de humor y de pasarlo bien. Nosotras teníamos intención de hablar de la serie, de nuestros personajes y no deja de ser un programa de humor. Creo que se ha mezclado un poco y el espectador está a la mínima para juzgar. A mi hoy también me han juzgado por twitter. Estamos todos un poco al límite.

CH: ¿Pablo se ha puesto en contacto contigo?

A.F: No. Ya he dicho como me he sentido.

CH: ¿Tu chico ha visto la serie?

A.F: Sí, le ha gustado mucho, estuvo en la premiere, ha visto los primeros capítulos. Estoy intentando no hacer maratón, voy por el capítulo cinco.

CH: Tu chico volcado con la música.

A.F: Si.

CH: ¿Vacaciones?

A.F: Espero tener vacaciones a finales de junio. Donde haya playa iré.