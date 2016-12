Anna Castillo: "Cumplir mis sueños me ha costado un novio"

Etiquetas

A sus veintitrés años Anna Castillo vive el mejor momento de su carrera, nominada a los tres premios más importantes del cine español. Nominada a Mejor actriz revelación en los Premios Goya, Mejor interpretación femenina en los Premios Forqué y Mejor actriz protagonista en los Premios Feroz, todas ellas por su papel en la película El Olivo.

Una oleada de reconocimientos que no termina de creerse pero que vive con mucho agradecimiento. Lo que más ilusión le hace es compartir la nominación a los Goya con la también actriz Belén Cuesta, con la que comparte una gran amistad tras trabajar juntas en La llamada. A la espera de ver qué pasa con todas estas nominaciones, Anna Castillo se sube a los escenarios con Drac Pack, un espectáculo musical ambientado en los años cincuenta, en el que la veremos cantar y bailar.

CHANCE: ¿Con qué se va a encontrar el público cuando vaya a ver "Drac Pack"?

Anna Castillo: Con un espectáculo diferente, es un viaje musical que habla sobre el éxito, el poder y la eternidad. La inmortalidad de la estrellas y el precio que se paga. Todo eso teñido de fiesta, de luces, de espectáculo y de brillos. Se va a encontrar un espectáculo en movimiento. Vale la pena verlo, contarlo es muy difícil.

CH: Al principio iban a estar en la función tres actrices de "Vis a Vis", ¿A ti cómo te llegó la propuesta?

A.C: Me mandaron el guion, lo leí y no lo entendí muy bien. Las canciones me encantaban pero no entendí muy bien el hilo. Hicimos una lectura y lo empecé a visualizar y me encantó. Poco a poco lo fuimos construyendo juntos.

CH: ¿Cómo es tu personaje?

A.C: Mi personaje es una persona, no quiero llamarla payasa porque no es algo que se haya hecho aposta. Mi intención no era hacer reír, es energía, es rabia, es como un bicho que busca todo el rato divertirse. Creo que una consecuencia de eso es que la gente se divierte con el personaje.

CH: En tu día a día tu tienes una vis muy cómica...

A.C: Eso dicen, que soy graciosa (ríe). Pero no lo sé, lo que si tengo es parte de la energía del personaje. Soy muy enérgica y eso se lo he podido dar.

CH: Has estado mucho tiempo haciendo "La llamada", ¿Te apetecía volver a hacer teatro?

A.C: No, la verdad es que cuando terminé "La llamada" pensé que me iba a costar, pero me gustó mucho el proyecto. Con "La llamada" he aprendido que el teatro supone mucho compromiso y mucha responsabilidad, sino no te metas.

ANNA CASTILLO: "CANTAR NO ES MUY FUERTE"

CH: ¿Qué tal llevas lo de cantar?

A.C: Todavía con vergüenza (ríe). No es mi fuerte, soy actriz. Al final acabo cantando siempre pero es algo que me gusta hacer en mi casa y con mis amigos. Exponerme todavía me da un poco de vergüenza, aunque poco a poco la voy perdiendo porque al final nada es tan importante.

CH: Eras más de cantar en la ducha...

A.C: Totalmente (ríe). De repente me están pidiendo que cante todo el rato cuando en realidad no es lo que más me gusta.

CH: ¿Tienes formación musical?

A.C: No, de pequeña hacía teatro musical pero nunca me tomé muy enserio la parte de la canción porque lo que me gustaba era interpretar.

ANNA CASTILLO: "CUANDO ME PUSE A VER LAS NOMINACIONES ESTABA ATACADA"

CH: Enhorabuena porque este es tu año, nominada a los premios Goya, Feroz y Forqué, ¿Se puede pedir más?

A.C: A todo (ríe), no sé qué ha pasado, estoy flipando. Me habían hablado mucho sobre la nominación de los Goya y tenía la esperanza, pero cuando me puse a ver las nominaciones estaba atacada. Hasta que no dijeron mi nombre no me lo creí. De hecho las vi en pijama cuando se supone que las tienes que ver arreglada para irte a la academia, pero pensé que si me arreglaba eso me iba a traer mala suerte. Las otras nominaciones ni se me habían pasado por la cabeza porque como no hay categoría de revelación pensé que no encajaba. Estoy flipando, feliz y muy halaga.

CH: ¿Alguno te hace más ilusión que otro?

A.C: La verdad es que no. Me hizo mucha ilusión el Feroz porque fue el primero y no me lo esperaba. El que más ilusión me hace es el Goya por estar nominada con Belén Cuesta, que es mi amiga del alma. Cuando dijeron mi nombre me alegré, pero cuando dijeron el de Belén me puse a llorar y a gritar. Es perfecto estar con ella, no podría ser mejor. Si ella está nominada me da igual que me lo den o no, porque hasta el día de la gala va a ser muy guay vivirlo juntas.

CH: No hay rivalidades entre vosotras...

A.C: Parto el Goya con un radial si me lo dan para darle la mitad a Belén.

CH: Habréis podido ya hablar, ¿Qué os habéis dicho?

A.C: Hemos estado juntas celebrándolo. Estamos todo el rato pactando bromas sobre lo que podemos hacer y lo que no, pactando tonterías. Todo el proceso va a ser muy divertido y estamos muy contentas.

CH: Has dicho que estabas en pijama cuando te enteraste de la nominación...

A.C: Me dijeron mis representantes que estuviese atenta porque si me nominaban me tenía que ir a la academia. No sabía que tenía que ir inmediatamente y llegué la última. Me enteré de la nominación en pijama y desayunando. Estaba con mi amiga Gema, que es mi compañera de piso y mi gato, felizmente.

ANNA CASTILLO: "CON 14 AÑOS HICE MI PRIMERA TV MOVIE"

CH: ¿Qué te ha dicho tu familia?

A.C: Mi madre está nerviosísima y mi padre que tiene una bodega en Barcelona empezó a invitar a todo el mundo. Está todo el mundo muy contento y eso es lo más guay.

CH: Eres muy joven pero empezaste siendo una niña...

A.C: Con catorce o así, con catorce hice mi primera TV movie. No es que empezara es que empecé a hacer cosas. A los quince hice una película, al año siguiente un musical y al otro una serie, pero seguía estudiando. Era algo que me gustaba mucho y a lo que quería dedicarme, pero como no sabía si era posible o no seguía yendo al colegio. Estaba haciendo psicología a distancia y en tercero de carrera tuve que dejarlo porque no podía seguir compaginándolo.

CH: ¿Qué te dijeron en casa cuando dejaste la carrera para ser actriz?

A.C: Se lo tomaron bien, no era algo que sorprendiera. Mi energía estaba principalmente puesta en esto, pero si podía compaginarlo con lo estudios quería hacerlo. Cuando me dediqué de pleno a la interpretación no había más opción, esta era mi gran apuesta.

CH: Que te nominen a tantos premios y recibas tantos elogios puede hacer que se te vaya la cabeza, ¿Qué te hace mantener los pies en el suelo?

A.C: No me parece nada difícil mantener los pies en el suelo. Alucino con los elogios y si me dan algún premio lo primero que haré será agradecer todos los mensajes porque no se pueden contestar todos. Lo agradezco muchísimo porque es increíble. Al final no es algo real, la realidad mía es estar en casa con mi vida normal. No puedes basar nada en eso, porque un día es así pero otro no.

ANNA CASTILLO: "CUMPLIR MIS SUEÑOS ME HA COSTADO UN NOVIO"

CH: ¿Qué otros proyectos tienes?

A.C: Se va a estrenar "Oro" de Agustín Díaz Llanes y "La llamada", la película. En un par de meses empiezo el rodaje de una película que se llama "Viaje alrededor del cuarto de una madre", de Celia Rico, actrices somos Lola Dueñas y yo.

CH: ¿Has tenido que sacrificar muchas cosas para poder cumplir tus sueños?

A.C: Lo más grande que he sacrificado ha sido dejar de Barcelona, yo soy de allí. A los diecinueve me instalé en Madrid cuando empecé con "Amar es para siempre" y con "La llamada". Cumplir mis sueños me ha costado un novio, ver menos a mi familia y cambiar de ciudad. Al principio echaba mucho de menos mi casa.