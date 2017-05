'El rey Arturo: la leyenda de Excalibur' fracasa en su estreno en EEUU

Etiquetas

El estreno de la epopeya "El rey Arturo: la leyenda de Excalibur" fue un gran fracaso de taquilla al recaudar escasos 15,4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, revelaron datos consolidados de la industria divulgados el lunes.

Las películas tienden a recaudar la mayor cantidad de dinero en el fin de semana de su estreno, cayendo por lo general a la mitad en el siguiente. Con lo que la cinta dirigida por Guy Ritchie parece condenada a ser uno de los fracasos del año.

Protagonizada por Charlie Hunnan y Jude Law, la producción de 175 millones de dólares de Warner Bros tiene un promedio de 4,6 de 10 en más de 140 críticas del sitio Rotten Tomatoes.

"A esa lista sagrada de grandes costosas locuras - 'John Carter,' 'Ishtar,' 'Heaven's Gate' --, permítanme añadir otro nombre: 'El rey Arturo: la leyenda de Excalibur'", escribió Nico Lang de la revista Salon.

El desempeño mundial de la cinta es aún peor, con decepcionantes 45 millones de dólares en 51 mercados, incluida la lucrativa taquilla china, en la que quedó en tercer lugar.

El británico entró en escena con películas aclamadas como "Juegos, trampas y dos armas humeantes" (1998) y "Snatch" (2000).

Pero ha tenido problemas para mantener ese buen arranque, con películas que tampoco tuvieron buen desempeño.

"El rey Arturo: la leyenda de Excalibur" se ubicó tercero en la taquilla norteamericana, indicó la firma Exhibitor Relations.

Los eclécticos héroes de "Guardianes de la Galaxia 2" la dominaron por segunda semana consecutiva.

Las nuevas peripecias del grupo de aventureros espaciales recaudaron 65,2 millones de dólares y 146,5 millones desde su sólido estreno en Estados Unidos y Canadá.

"Snatched", una comedia con Amy Schumer y Goldie Hawn, quedó en segundo lugar con 19,5 millones en su fin de semana de estreno.

Más lejos quedó "Rápido y furiosos 8" con 5,4 millones en el fin de semana y 215 millones desde su estreno hace cinco semanas.

La versión del clásico "La Bella y la Bestia" con actores reales embolsó otros 4,8 millones el fin de semana y ya suma 494 millones en su novena semana en los cines.

El resto de las 10 más taquilleras:

6 - "Un jefe en pañales": 4,4 millones (162 millones en nueve semanas)

7 - "How to be a latin lover": 3,8 millones (26,2 millones en tres semanas)

8 - "Lowriders": 2,4 millones en su estreno.

9 - "The Circle": 1,7 millones (18,9 millones en tres semanas).

10 - "Baahubali 2: The Conclusion": 1,5 millones de dólares (18,9 millones en tres semanas)