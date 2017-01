'Batman v Superman' y 'Zoolander 2' lideran las nominaciones a los anti-Oscar

Etiquetas

Como cada año y en la víspera de los Oscar, los Razzies, también conocidos como los anti-Oscar siempre aparecen para recordarnos que, junto a las mejores películas y actores también están los peores. Como este martes se anunciarán los nominados a la codiciada estatuilla dorada, este lunes se han hecho públicos los nominados a la frambuesa de oro.

No hay muchas sorpresas en la lista. 'Batman v Superman: el amancer de la justicia' y 'Zoolander 2' lideran las candidaturas a lo peor... de lo peor. Es una gala a la que nadie quiere asistir, pero este año ya son 37 ediciones las que lleva celebrándose. Otra de las norminadas a peor película del pasado año están 'Dioses de Eigpto' o 'Mi abuelo es un peligro'.

En cuanto a actores, Johnny Depp podría llevarse la frambuesa de oro por su 'mala' interpretación del Sombrero Loco en 'Alicia a través del espejo'. Pero también puede haber Razzies para el reparto al completo de 'Belleza oculta': Will Smith, Edward Norton o Helen Mirren.

Aquí te dejamos las nominaciones para estos anti-Oscar, que se entregarán el próximo 25 de febrero.

Peor película

'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. 'Dioses de Egipto'.'Hillary's America: The Secret History of Democratic Party'.'Zoolander 2'.'Independence Day: Contraataque'. 'Mi abuelo es un peligro'.

Peor actor

Ben Aflleck, en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Gerard Butler, en 'Dioses de Egipto' y 'Objetivo: Londres'. Robert De Niro, en 'Mi abuelo es un peligro'. Henry Cavill, en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Dines D'Souza, en 'Hillarys' America: The Secret History of the Democratic Party'. Ben Stiller, en 'Zoolander 2'.

Peor actriz

Megan Fox, en 'Ninja Turtles: Fuera de las Sombras'.Tyler Perry, en 'Boo! A Madea Halloween'. Julia Roberts, en 'Feliz día de la madre'.Becky Turner, en 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'. Naomi Watts, en 'La serie Divergente: Leal y Shut In'.Shailene Woodley, en 'La serie Divergente: Leal'.

Peor actor de reparto

Nicolas Cage, en 'Snowden'.Johnny Depp, en 'Alicia a través del espejo'.Will Ferrell, en 'Zoolander 2'. Jared Leto, en 'Escuadrón Suicida'. Jesse Eisenberg, en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Owen Wilson, en 'Zoolander 2'.

Peor actriz de reparto

Julianne Hough, en 'Mi abuelo es un peligro'.Kate Hudson, en 'Feliz día de la madre'. Aubrey Plaza, en 'Mi abuelo es un peligro'. Sela Ward, en 'Independence Day: Contraataque'. Kristen Wiig, en 'Zoolander 2'. Jane Seymour, en 'Cincuenta sombras de Black'.

Peor combinación en pantalla

Ben Affleck y Henry Cavill, en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Dos dioses y dos mortales epgicios, en 'Dioses de Egipto'. Johnny Depp y su vestuario, en 'Alicia a través del espejo'. El reparto completo de 'Belleza oculta'.Ben Stiller y Owen Wilson, en 'Zoolander 2'. Tyler Perry y su peluca en 'Boo! A Madea Halloween'.

Peor director

Dinesh D'Souza y Bruce Schooley, por 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'. Roland Emmerich, por 'Independence Day: Contraataque'. Tyler Perry, por 'Boo! A Madea Halloween'. Alex Proyas, por 'Dioses de Egipto'. Zack Snyder, por 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Ben Stiller, por 'Zoolander 2'.

Peor precuela, remake, secuela... o estafa

'Alicia a través del espejo'.'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'.'Cincuenta sombras de Black'. 'Independence Day: Contraataque'. 'Ninja Turtles: Fuera de las sombras'. 'Zoolander 2'.

Peor guión

'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'.'Mi abuelo es un peligro'. 'Dioses de Egipto'.'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'.'Independence Day: Contaataque'. 'Escuadrón Suicida'.