Benzo pide que no se centre el foco en la "crítica" o el "chiste" al Gobierno en la gala de los Goya

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha afirmado que la ausencia de las menciones políticas durante la gala de la 31 edición de los Premios Goya "permitirá celebrar el buen año del cine español", en referencia a las declaraciones que hizo a Europa Press el presentador de esta ceremonia, Dani Rovira.

Benzo ha señalado en declaraciones a Europa Press que la gala de los Goya ha de ser sobre todo "una fiesta y una celebración". "El problema es que al final parece que solo importa el tipo de critica o de chiste que se hace del Gobierno", ha lamentado.

No obstante, ve "lógico" la presencia de varios representantes de los principales partidos políticos, entre los que se encuentran además del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Cs, Alberto Rivera; el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el portavoz de Cultura del PSOE en el Congreso, José Andrés Torres Mora.

"Es la fiesta de una de nuestras principales industrias culturales, un año para celebrar por los buenos resultados que ha habido", ha destacado Benzo, quien asegura que el Ministerio quiere "acompañar al mundo del cine en su día grande".

Preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien admitió que no había visto ninguna de las películas nominadas en la 31 edición de los Goya, ha defendido que Rajoy tiene "mucho trabajo", y ha matizado que el presidente del Ejecutivo y Méndez de Vigo "hablan permanentemente de temas culturales, incluida la cinematografía".

Benzo ha señalado que desde que está en la Secretaría de Estado de Cultura no ha podido tener "mejor percepción y voluntad de diálogo", algo que se plasma en los "pasos" que se han dado para "institucionalizar esa relación", en concreto con el convenio firmado entre el Ministerio y la Academia de Cine.

Asimismo, ha señalado que este viernes 3 de febrero se ha reunido con una "amplia representación del mundo del cine", con quien está en "constante contacto". "La relación es fluida y amistosa, no puedo tener la menor queja", ha dicho.

En este sentido, ve necesario "romper el tópico" de que existe una "confrontación entre la política y el cine". "No es cierto y no es algo generalizado. No es algo en lo que debamos tener puesto el foco", ha señalado.

Además cree que "hay conseguir que la financiación y las ayudas al desarrollo de producciones cinematográficas lleguen con solvencia", e intentar que poco a poco la fiscalidad mejore "según la situación económica". Además, aboga por promocionar el cine español, algo de lo que los ciudadanos se pueden sentir "orgullosos".

AYUDAS AL CINE

Respecto al nuevo modelo de ayudas del cine español, Benzo ha indicado que "la percepción generalizada" del sector "es altamente positiva", aunque reconoce que cuando un sistema es nuevo se pueden detectar cuestiones que necesiten "un ajuste", por lo que no descarta "su correción".

En cuanto al planteamiento de modificaciones en las desgravaciones y los incentivos fiscales a la cinematografía, el secretario de Estado de Cultura ha subrayado "el respeto y la solidaridad" que ha de asumir el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ha indicado que habrá que ver "cómo evoluciona el déficit público y en general la situación económica española" para plantear cambios en el conjunto de la fiscalidad del país, no solo en cinematografía.

Preguntado por la piratería, otro de los problemas que afectan al cine, Benzo ha señalado que entre los próximos pasos en esta materia destaca un plan de refuerzo de medios materiales y humanos en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, destinado a la lucha contra los servidores de descarga de contenido ilegal; el diseño de una campaña de concienciación contra la piratería en los medios de comunicación; y el inicio de los trabajos de la puesta en marcha de una fiscalía antipiratería por parte del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, y respecto al anuncio de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de costear el 50 por ciento de la gira promocional que hará el equipo del corto 'Timecode' por Estados Unidos, con motivo de su nominación a mejor cortometraje de ficción en los premios Oscar, Benzo ha precisado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha colaborado en a promoción y en las ayudas a su realización. "Si sumanos las ayudas, las aportaciones que ha hecho este Ministerio son de una cuantía considerable", ha precisado.

MÉNDEZ DE VIGO: "TENGO MIS FAVORITOS"

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sentirse "muy contento" por estar presente en esta gala de los Goya "en un año especialmente bueno para el cine español".

"Voy a ir y estoy muy contento por ello", ha afirmado, tras recordar datos como el estreno de 168 películas en este año 2016, que cinco de ellas estuvieran por encima del millón de los espectadores y el aumento de la recaudación en general.

"Tengo mis favoritos, que no digo nunca porque me equivoco siempre, pero de lo que estoy seguro que es de que van a ser muchísimas las personas que van a ver estos premios de la Academia de Cine por televisión o radio", ha concluido.