Bradley Cooper se pone en forma en las playas de Los Ángeles

Bradley Cooper está intentando pasar desapercibido y evita continuamente que le pregunten acerca de los rumores más que evidentes acerca de su paternidad y su próxima boda con la modelo rusa Irina Shayk. Sin embargo, el actor no ha querido renunciar a ponerse en forma y ha sido visto mientras corría por las playas de Santa Mónica (Los Ángeles).

La barriguita que luce la ex de Cristiano Ronaldo hizo saltar las alarmas y aunque ninguno de los dos ha querido confirmarlo, después del desfile de Victoria's Secret no había nadie que no hablara del bebé que la parejita está esperando.

Y nada más conocer la noticia del embarazo, saltaron las alarmas también sobre una posible boda y es que Irina luce un anillo de una enorme esmeralda engarzada en diamantes que la modelo ya no se quita.

Una boda que podría llegar el próximo 2017, después de que el protagonista de 'Sin Límites' y su chica den la bienvenida a su primer hijo.

De ser cierta la noticia, esta sería la primera vez que Irina pasa por el altar, pero no para Cooper que recordamos ya estuvo casado con la actriz Jennifer Esposito en el año 2007. Un matrimonio que apenas duró cuatro meses.