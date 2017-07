LA COMEDIA ‘CITA A CIEGAS CON LA VIDA’, ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA

Etiquetas

- La película se estrena el 14 de julio. La última película de Marc Rothemud, ‘Cita a ciegas con la vida’ (‘My blind date with life’), una emotiva comedia basada en hechos reales y distribuida por F&P Media, será accesible para personas con discapacidad visual y auditiva. ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, ha llevado la audiodescripción y el subtitulado de este film para la aplicación WhatsCine.Protagonizada por Kostja Ullmann, la cinta cuenta la historia de superación de Saliya Kahawatte, un estudiante prometedor que se viene abajo cuando pierde la vista. A pesar de que todo el mundo le dice que tiene que ser realista con las limitaciones que esto supone en su vida, él se mantiene persistente en alcanzar su gran sueño de trabajar en un hotel de lujo.Según una nota de ILUNION y WhatsCine, aquellos cinéfilos con discapacidad visual o auditiva que quieran disfrutar de esta película, que se estrena el próximo 14 de julio, podrán hacerlo a través de la citada aplicación, que es gratuita y está disponible en los sistemas IOS y Android. "Con tres sistemas de accesibilidad: audiodescripción, lengua de signos y subtitulado adaptado, WhatsCine no necesita pantallas secundarias ni monitores portátiles adicionales", explica la nota.CÓMO USAR WHATSCINEPara disfrutar de la película mediante esta aplicación móvil, los usuarios sólo tienen que conectarse a la red wifi cerrada 'WhatsCine', que no tiene contraseña, seleccionar uno de los sistemas de accesibilidad, esperar a que comience la cinta y pulsar sincronizar.La aplicación escuchará unos segundos el audio de la sala y activará la accesibilidad elegida en el momento exacto en el que se encuentre la película. En el caso de la audiodescripción, el usuario la escuchará a través de su ‘smartphone’. Si la opción elegida son los subtítulos o la lengua de signos, que no aparecen en la gran pantalla, podrá visualizarlos a través de su teléfono móvil o de una tableta.AMPLIA EXPERIENCIAEl área de Salud de ILUNION Sociosanitario ha audiodescrito y subtitulado esta película para que sea accesible a través de WhatsCine. Su amplia experiencia en este campo le convierte en uno de los líderes del sector.De hecho, ha hecho accesibles títulos como ‘La princesa Paca’; ‘Oro’, de Agustín Díaz Yanes, o ‘El olivo’, cuya protagonista ganó el Goya a la actriz revelación 2017; documentales como ‘Ata, pintando negro’, series como ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘Víctor Ros’, y programas de televisión, como ‘El encantador de setas’ y ‘Animalia’.Asimismo, desde mayo de 2016 ILUNION Sociosanitario ha llevado a cabo la audiodescripción y la subtitulación de 400 películas y series de la plataforma de televisión Movistar+, para que sean accesibles a los clientes con discapacidad visual o auditiva, ceguera o sordera a través de la aplicación Movistar+ 5S (Powered by WhatsCine), disponible para los sistemas operativos IOS y Android.CLAVESSegún Juan Manuel Molina, responsable del Área de Accesibilidad a la Información y a la Comunicación de ILUNION, la clave de la audiodescripción radica en describir, en los huecos que deja libre el diálogo de los personajes, lo que está ocurriendo, de forma que permita el seguimiento de la trama pero sin desvelar nada de lo que va a suceder. En cuanto a los subtítulos, éstos deben compatibilizar la literalidad con el tiempo mínimo de exposición en pantalla del subtítulo y, a la vez, conseguir su fácil lectura, según este experto de ILUNION.