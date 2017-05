COMIENZA LA FIESTA DEL CINE CON MÁS DE 1.183.000 PERSONAS ACREDITADAS

Etiquetas

Hoy comienza la duodécima edición de la Fiesta del Cine con más de 1.183.000 personas acreditadas en la web a las 9.35 horas, las cuales tendrán ocasión de ver películas de estreno a 2,90 euros durante los días 8, 9 y 10 de mayo.Aquellos espectadores que aún no se hayan acreditado se podrán seguir acreditando en 'www.fiestadelcine.com' hasta el último día de la campaña, el miércoles 10 de mayo. Por su parte, los menores de 14 años y mayores de 60 años no tendrán que acreditarse, pudiendo disfrutar del precio especial directamente en la taquilla del cine, según informó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.Las entradas para la Fiesta del Cine ya se pueden adquirir en las webs de los cines y en las plataformas habituales de venta de entradas por Internet y a partir de esta tarde en las taquillas de los cines. Entre las películas que estarán disponibles durante la XII edición de la Fiesta del Cine figuran ‘El Bar’, ‘Un italiano en Noruega’, ’La bella y la bestia’, ‘Guardianes de la Galaxia. Vol.2’, ‘John Wick. Pacto de Sangre’, ‘Power Rangers’, ‘Negación’, ‘Z- La ciudad perdida’, ‘Amar’, ‘Plan de Fuga’, ‘El jugador de ajedrez’, ‘Nieve negra’, ‘No sé decir adiós’, ‘Los Pitufos: la aldea escondida’, ‘Life (vida)’ y ‘Fast and Furious 8’.Tras el éxito de la Fiesta del Cine celebrada en octubre de 2013 se tomó la decisión de convertir la Fiesta del Cine en un evento semestral. De esta forma, en abril de 2014 se celebró la primera edición de primavera de la Fiesta del Cine, marcada por el gran éxito de taquilla '8 apellidos vascos'. Durante esos tres días, 1,9 millones de espectadores visitaron las salas de cine, siendo, a día de hoy, la cifra más alta de espectadores conseguida por la Fiesta del Cine en fechas primaverales. A partir del año siguiente, la Fiesta del Cine se trasladó a mayo, consiguiendo un total de 1,6 millones de espectadores en 2015 y 1,7 millones de espectadores en 2016. ‘Los vengadores’ y ‘El libro de la selva’ fueron, respectivamente, las películas más taquilleras en 2015 y 2016 durante la Fiesta del Cine.