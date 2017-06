María José Cantudo protagoniza el cartel de la 28 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

Etiquetas

Habrá un ciclo dedicado a directoras de películas de terror y una muestra sobre actores y actrices de éste género en la España de los 70

La actriz andaluza María José Cantudo es la protagonista del cartel de la 28 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se celebrará del 28 de octubre al 3 de noviembre. El festival donostiarra contará en esta edición con un ciclo dedicado a directoras de películas de terror y una exposición sobre actores y actrices de este género en la España de los 70.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director de la Semana, Josemi Beltrán, junto a Cantudo, ha presentado la imagen y el avance de la programación de este año. La protagonista del cartel de esta 28 edición cuenta con más de cuarenta años de trayectoria profesional y ha tomado parte en obras de teatro, televisión y unas 30 películas como 'Autopsia' (1973) o 'Las delicias de los verdes años' (1976).

Además, ha trabajado todo tipo de géneros, entre ellos el terror, con títulos como 'El espanto surge de la tumba' (Carlos Aured, 1973) o 'El huerto del francés' (1977), escrita y dirigida por Paul Naschy partiendo de un caso real. En el cartel de la Semana, fotografiada por Pedro Usabiaga, Cantudo aparece caracterizada como una vampiresa.

En cuanto a la programación de este año, Beltrán ha informado que habrá un ciclo titulado 'El ataque de las mujeres cineastas' con películas como 'Jennifer's Body' (Karyn Kusama, 2009), 'The Babadook' (Jennifer Kent, 2014), 'American Mary' (Jen y Sylvia Soska, 2012), 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (Ana Lily Amirpour, 2014), 'Crudo' (Julia Ducournau, 2016) o 'The Love Witch' (2016), de Anna Biller, entre muchas otras, han demostrado últimamente que el cine de terror no es solo cosa de hombres.

"Este ciclo quiere ofrecer una pequeña muestra del cine de terror dirigido por mujeres en las ultimas décadas, proyectando algunos títulos recientes no proyectados en la Semana y rescatando del olvido películas emblemáticas del género", ha indicado.

Además, la Semana de ese año ofrecerá en el centro cultural Okendo de la capital guipuzcoana del 28 de octubre al 9 de diciembre la muestra fotográfica 'Mil gritos en la noche', comisariada por Usabiaga, que se acerca a las actrices y actores que trabajaron en los años setenta en el cine español de terror.

INSCRIPCIÓN

El plazo para la inscripción de películas en la 28ª Semana de Cine Fantástico y de Terror estará abierto entre el 15 de junio y el 15 de agosto. En esta edición se continuará apostando especialmente por el formato del cortometraje, con los premios del jurado y del público al mejor trabajo y con los galardones al mejor corto de animación y al mejor corto español también otorgados por la audiencia.

Cada uno de ellos están dotados con 1.000 euros. El jurado entregará el Méliès de Plata al mejor corto europeo y un jurado de jóvenes elegirá también su favorito. Además, la cadena televisiva Syfy España otorgará un premio al mejor corto español dotado con 3.000 euros.