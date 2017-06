Christian Bale protagoniza La Promesa: "Siempre he tenido experiencias fantásticas en España"

Etiquetas

Christian Bale interpreta al periodista Chris Myers en La Promesa, película dirigida por Terry George y que llega a los cines de España este viernes 2 de junio.

LOS ÁNGELES, 31 Mayo (EUROPA PRESS - Raquel Laguna)

Europa Press entrevistó al actor en Los Ángeles. La triste temática que aborda este intenso drama fue una de las cosas que llamó la atención del intérprete británico. "Desconocía el genocidio armenio. No puedo creer que nunca escuchara lo que pasó. La falta de consecuencias que tuvo pudo derivar en otros genocidios", afirma Bale.

El protagonista de El caballero oscuro o American Psycho asegura que, a la hora de hacer una película, elige los proyectos que no puede olvidar. "En realidad es solo una cuestión de leerlos, y luego trato de olvidarme de ellos. Aquellos proyectos que no puedo olvidar, esos son los que quiero hacer", explica.

La Promesa se rodó en diferentes lugares de España, algo que Bale disfrutó mucho. "Fue fantástico, he filmado allí varias veces. Siempre he tenido experiencias fantásticas en España, desde que tenía trece años y rodé El Imperio del Sol. Siempre me trae buenos recuerdos", cuenta con añoranza el actor.

PROMESAS INCUMPLIDAS

La Promesa nos traslada hasta el año 1914. A medida que se avecina la Gran Guerra, el poderoso Imperio Otomano se desmorona. A Constantinopla, antaño vibrante y multicultural, llega Michael Boghosian (Oscar Isaac), decidido a convertirse en médico para ejercer en su pequeño pueblo en el sur de Turquía, donde musulmanes turcos y cristianos armenios han vivido en paz durante siglos.

Cuando Michael conoce a Ana (Charlotte le Bon), una artista de origen armenio que acompaña al periodista norteamericano Chris Myers (Christian Bale), su vida dará un vuelco. Pero cuando los turcos forman una alianza con Alemania y el Imperio se revuelve violentamente contra sus propias minorías étnicas, la pasión deberá dejar paso a la supervivencia. En tiempos de guerra se hacen promesas... y se rompen promesas.