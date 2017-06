El Cicus abre su programa cultural '21 Grados' con una exposición de la fotoperiodista Ana Palacios

Etiquetas

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) abre este miércoles su programa cultural '21 grados' con la inauguración de la exposición 'Albino', de la fotoperiodista Ana Palacios y comisariada por Alicia Ventura, que permanecerá abierta hasta el 10 de agosto en la sala MDD del Cicus.

En una nota, la US recuerda que '21 Grados' es "una oferta ya consolidada en la ciudad, con un sugerente título que se refiere a esa temperatura ideal de las noches de verano para contemplar una buena película, escuchar un concierto de música emergente o experimentar la cultura en una atmósfera de placer y de curiosidad".

La programación de '21 Grados' incluye este año cine clásico de terror, música neopsicodelia, 'noise pop', post-rock, curiosas apuestas escénicas o impactos fotográficos para las noches estivales. Para ello, el patio de Cicus se transformará en escenario para teatro y conciertos, y el Auditorio acogerá sesiones especiales.

La exposición 'Albino' con la que arranca este programa es "una estremecedora ventana a una de las realidades más crueles de África: la marginación y estigmatización que sufren los albinos".

De esta manera, Ana Palacios, "una de las más relevantes fotoperiodistas actuales", recorre refugios de Tanzania para desvelar la vida cotidiana de los albinos en orfanatos, asilos, hospitales o psiquiátricos, y captando el instante de mujeres desahuciadas en India, leproserías en China, tribus de Etiopía o pigmeos en Burundi.

La segunda muestra de '21 Grados' también se centra en la fotografía con 'Les habitants', con imágenes del documentalista Raymond Depardon realizadas mientras filmaba su última película. Esta muestra, organizada por el Cicus y el Institut Francés de Sevilla, rinde homenaje a Depardon, leyenda del mundo de la fotografía y del documental en Francia, figura emblemática de la agencia Magnum y fundador de la prestigiosa agencia 'Gamma' de fotoperiodismo.

El acto de inauguración de esta muestra será el martes 27 de junio a las 19,30 horas en el patio del Cicus, antes de que, a las 20,00 horas, se presente la película 'Les habitants'. Estará presente el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Rafael Doctor.

Por otro lado, la música estará pendiente en este ciclo con las 'Noches de shoegaze y neopsicodelia' y la actuación de cuatro grupos que representan la vanguardia de dos géneros de música alternativa que indagan en capas superpuestas de 'reverb', el ruidismo hipnótico y las texturas atmosféricas acompañadas de proyecciones visuales.

El 29 y 30 de junio, a partir de las 21,30 horas, actuarán cuatro grupos señeros dentro del panorama nacional de 'shoegaze' y neopsicodélica como son Celica XX (Madrid), My Expansive Awareness (Zaragoza), Blacanova (Sevilla) y MonteTerror (Almería).

Además, el ciclo se completará con una programación de 'Cine y Psicodelia' que incluye los títulos 'Jubilee', de Derek Jarman, "una de las películas emblemáticas del punk" (27 de junio); 'Velvet Goldmine', de Todd Haynes, sobre una figura del glam rock (28 de junio); 'Cabeza borradora', de David Lynch (17 de julio), 'Sweet Movie', de Dusan Makavejev, que indaga en una secta con terapias alucinatorias (24 de julio); 'El fantasma del paraíso', de Brian De Palma (31 de julio), y el rockumental 'This is Spinal Tap' sobre la banda de rock más ruidosa de la historia (7 de agosto).

TEATRO

'21 Grados' también da cabida al teatro, y así, se podrá ver durante los días 4 y 5 de julio a partir de las 22,30 horas a la compañía La Teta Calva con la obra 'Sindrhomo', una tragicomedia diogénica dirigida por Xavo Giménez que refleja el instinto de supervivencia de una ciudad amenazada por una gran plaga.

El 6 y 7 de julio será el turno del grupo Trueba&Trueba con el montaje 'Intemperie', en el que se pone en escena un drama familiar en el que los sentimientos, los rencores y los recuerdos van aflorando en la conversación entre dos hermanos. Una obra dirigida por Laura Ortega e interpretada por Andrea Trepat y Juan Trueba.

Para los días 11 y 12 de julio se ha programado 'Herededos del ocaso de la compañía Club Caníbal', con dirección y dramaturgia de Chiqui Carabante, mientras que el grupo Doble Sentido Producciones presenta los dos días siguientes el montaje 'Sed', dirigida por César Barló y obra de Alejandro Butrón Ibáñez.

La danza se asoma a este ciclo el 23 de junio con 'Farruca del extrarradio', una pieza coreográfica estrenada en la Secesión de Viena en 2014, fruto de un viaje previo realizado como parte del proyecto Máquinas de Vivir, de Pedro G. Romero, a diversos asentamientos gitanos en Austria, Eslovaquia y Hungría.

CINE

Tampoco faltarán las noches de cine en '21 Grados', en el patio también transformado como gran pantalla fílmica. Entre los títulos que se proyectarán a partir de las 22,30 horas figuran el documental 'Nacido en Siria', de Hernán Zin, el 20 de junio, y 'El maquinista de la General', la gran cinta que Buster Keaton filmó en 1926 y que se emitirá el 18 de julio.

Seguirá al día siguiente el grupo jerezano 'Cinetones', creador de bandas sonoras de obras cinematográficas mudas, que se encargará de otro gran clásico, 'Nosferatu' (1922), de Murnau.

El mundo clásico regresa en noches de verano con terror a '21 Grados'. Será el 20 de julio con 'El jovencito Frankestein', de Mel Brooks, y al día siguiente sesión especial de 'Rocky Horror Picture Show', de Jim Sharman.

El ciclo 'Grandes óperas primas', por su parte, se desarrollará del 25 al 28 de julio y contará con la exhibición de 'Crónica de un amor', de Michelangelo Antonioni; 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard; 'Easy Rider', de Dennis Hopper, y 'Sexo, mentiras y cintas de video', de Steven Soderbergh.

El 1 de agosto se dedicarán varias sesiones a celebrar los 50 años del Festival de Sitges, y así se podrán ver cintas como 'El otro', de Robert Mulligan; 'Zatoichi', de Takeshi Kitano, y 'Cube', de Vincenzo Natali.

El Cicusdoc, dedicado al documental, contará el 8 de agosto con 'Olmo and the Seagull', de Petra Costa y Lea Glob, un viaje a través del laberinto de la mente de una actriz en el transcurso de sus nueve meses de embarazo. Seguirá 'La sal de la tierra', de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, sobre los viajes del fotógrafo Sebastião Salgado, que se podrá ver el 9 de agosto, y al día siguiente 'I am not your negro', de Raoul Peck, sobre la historia del movimiento afroamericano en la América moderna.

MÁS MÚSICA

La música clásica y contemporánea tendrá un apartado especial durante el mes de junio en Cicus, de forma que el 21 de junio se celebrará el tradicional Concierto de Clausura de la Universidad de Sevilla en el Teatro de la Maestranza con un sugerente título: Del Rhin a Mar de Plata.

De igual modo, la música contemporánea estará presente con el VIII Festival Zahir Ensemble, dedicado este año a la figura del compositor francés Pierre Boulez, de forma que, con esta iniciativa, el Cicus se suma a la celebración de conciertos que se están organizando en todo el mundo por el aniversario de la muerte del compositor.

El Auditorio Cicus acogerá el concierto del 16 de junio con 'Dérive I', de Pierre Boulez; 'De semillas y raíces', de Alberto Carretero, y 'Música para contemplar la evolución de una ola a cámara lenta', de César Camarero. Y también el del 17 de junio con un programa compuesto por 'Talea', de Gérard Grisey; 'Seven', de John Cage; 'Two Birds', de Reinhard Febel, e 'Improvisé - pour le Dr. K', de Pierre Boulez.

Finalmente, '21 Grados' acogerá el concierto del Día Internacional de Música del 21 y del 22 de junio, en el que se podrá escuchar el trabajo del taller de rock y de jazz de Cicus.