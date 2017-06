Concha Velasco: "No bajo a la playa para que no me saquen en las revistas"

Etiquetas

Concha Velasco y Arturo Fernández reciben la Butaca de Oro del Teatro Reina Victoria de la capital madrileña durante la gala final del Centenario del Teatro. Los actores no estuvieron solos y es que en representación del Gobierno acudió el Ministro de Educación, Cultura y Deporte Iñigo Méndez de Vigo que recibió el primer ejemplar del libro sobre los cien años del Teatro.

De lo más emocionada por el premio Concha Velasco demostró que a pesar de su edad continúa trabajando como el primer día en la serie de 'Las Chicas del Cable' donde comparte reparto con las nuevas promesas del mundo de la interpretación.

CHANCE: Muy feliz.

Concha Velasco: Muy feliz, primero porque es estupendo que Carlos Sobera haya comprado un Teatro para seguir produciendo obras de teatro. Normalmente se compran para hacer Bingos o para cerrarlos. La apuesta de Carlos Sobera es algo que tenemos que celebrar y creo que lo hacemos con estos 100 años.

CH: ¿Qué se siente cuando le llaman y le dicen que le van a poner una butaca?

C.V: Es un honor tan grande, me lo ponen al lado de Arturo Fernández por el que sabéis que tengo admiración, respeto y cariño. Me estaba proponiendo que hiciéramos una obra de teatro juntos.

"ME GUSTAN MÁS LOS GUIONES DE ESTA SEGUNDA TEMPORADA DE 'LAS CHICAS DEL CABLE'

CH: ¿Venías de un rodaje?

C.V: Vengo de rodar Las Chicas del Cable, no me ha dado tiempo a arreglarme pero me maquillan bien y estoy guapa. En Netflix está ya la primea temporada, yo soy Carmen Cifuentes, la dueña de lo que hay de Telefónica.

CH: Rodeada de juventud en esa serie.

C.V: Y de guapas, chicas maravillosas, actores estupendos, hoy estuve en escena con Yon González, que empezó conmigo en Gran Hotel, con Ángela Cremonte que es mi hija y además ahora es novia. Se han hecho ahora mismo, yo estaba coqueteando para que se hiciera novia de mi hijo pero bueno, ante Yon nos tenemos que poner de rodillas.

CH: ¿Cómo está yendo el rodaje?

C.V: Muy bien, a mí me gustan más los guiones de esta segunda temporada. La primera ha sido un éxito en muchos países pero la segunda temporada que terminamos a fin de mes creo que los guiones son estupendos.

CH: ¿Estarás en la tercera?

C.V: Yo no puedo decir nada hasta que no me autoricen.

CH: ¿Sigue apoyando a su hijo en todo?

C.V: ¿A Manuel?

"MI PADRE VIVIÓ HASTA LOS 86 MONTANDO A CABALLO TODOS LOS DÍAS, YO TENGO ESA GENÉTICA DE TENER UNA PIEL ESTUPENDA, SOY MUY VELASCO"

CH: No, en la serie.

C.V: Sí, a Carlos, a Martiño. No puedo desvelar nada porque no les gusta que contemos nada. Ver la primera parte que está ahí, que yo ya me la he visto. Yo todas las noches cuando viajo con Reina Juana me pongo Netflix y estoy encantada.

CH: ¿Tiempo para la familia cuándo?

C.V: He tenido tiempo para todo en la vida, sobre todo para compaginar mi profesión con la familia. Tengo dos pasiones, mi profesión como actriz y mi familia.

CH: Y tu nieto.

C.V: Sí, pobrecito, hace unos días que no le veo. Pero yo he tenido tiempo para todo, las actrices tenemos la suerte de llevarnos los niños al camerino, cosas que no pueden hacer otras mujeres.

CH: ¿Apoyas a tu hijo Manuel?

C.V: Yo tengo un lío con mis hijos de verdad y los que no. Acabo de hacer con Paco un rodaje de publicidad, entre mis hijos en la ficción y los reales, tengo un lío. Tengo 77 años, soy muy mayor.

CH: ¿Cuál es el truco para estar así?

C.V: Yo no estoy operada, soy como soy, tengo una buena genética de papá. Mi madre la Varona murió muy pronto, no cumplió los 74 años pero mi padre el Velasco, don Pío, vivió hasta los 86 montando a caballo todos los días. Yo tengo esa genética de tener una piel estupenda, soy muy Velasco.

"NO BAJO A LA PLAYA PARA QUE NO ME SAQUEN EN LA REVISTAS"

CH: ¿Días para descansar en verano?

C.V: Yo quiero una semana, pero lo que pasa es que yo no bajo a la playa para que no me saquen en la revistas. Este año le he dicho a mi nieto, voy a ir a la playa con leotardos. Luego estoy tan preocupada con la celulitis, con el bañador, yo aunque sea mayor soy muy una mujer muy coqueta.

Por su parte Arturo Fernández comentó que está de lo más orgulloso de su carrera como actor sobre las tablas de los teatros y por ello, en el momento en el que está actualmente, rechazaría un proyecto de tele o de cine a favor del teatro que siempre será su casa.

"PARA MÍ ES UN VERDADERO HONOR SOBRE TODO QUE SE ME CONCEDA LA BUTACA DE MI CASA"

CH: Enhorabuena.

Arturo Fernández: Muchas gracias, para mí es un verdadero honor sobre todo que se me conceda la Butaca de mi casa, porque el teatro es mi casa y sobre todo que este teatro, donde me he pasado durante tantísimos años sobre su escenario y entonces pues no tengo palabras de agradecimiento a Carlos Sobera por este detalle que ha tenido conmigo que bueno, se lo agradezco.

"YO NO SÉ HACER NADA SI NO ESTOY SOBRE UN ESCENARIO"

CH: Además con Concha Velasco.

A.F: Si, efectivamente, Concha Velasco que es una actriz, no de mi generación, yo soy mayor que ella, pero mi recuerdo con Concha en todas las película nunca hemos podido trabajar juntos, arriba de un escenario pero espero que sí, podamos hacerlo en cualquier momento.

CH: ¿Qué lleva uno a trabajar a sus 68 años?

A.F: ¿Por qué me has puesto dos de más? Verás es mantenerte, yo no sé hacer nada si no estoy sobre un escenario, vengo de una generación donde nuestra profesión era reconocida. No sé hacer otra cosa que subirme a un escenario. Si me dices una serie de Televisión te digo que no, una peli, también, pero para mí el levantar un telón a las siete de la tarde y cerrarlo a las nueve para mí es muy importante.

CH: ¿Rechazarías algún trabajo de cine o tele?

A.F: Probablemente, llevo con mi propia compañía 56 años, desde que existe el teatro en España la única compañía que se ha mantenido durante tantos años ha sido la mía. Tal y como suena.

CH: ¿Qué te hace estar tan estupendo?

A.F: Ir a un sastre y que te haga ese traje.

CH: Y cuidarse.

A.F: Eso por supuesto, alguna fabada de vez en cuando y alguna botella de sidra, eso es muy bueno. Te ayuda para la piel.

CH: ¿Y los dulces los dejamos?

A.F: Pues también, hay que endulzar la vida, no hay que amargarla.

CH: ¿A cuántas mujeres les dices que no todavía?

A.F: En realidad, cómo explicarte chatín, los guapos nunca decimos que no a una mujer. Por ejemplo a esta chica tan bella.