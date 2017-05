Dani Rovira enfurece las redes por un comentario sobre una campaña de lencería

Etiquetas

Dani Rovira ya está acostumbrado a las críticas, las últimas galas de los Goya presentadas por el humorista no han estado exentas de polémicas y sus declaraciones cuenta siempre con el ojo crítico de los espectadores, que ya ha aprendido a lidiar. Sin embargo, hoy ha vuelto a posicionarse en el centro de diana por un desafortunado comentario.

Un tweet de Rovira ha sido el desencadenante de toda una avalancha de críticas que finalmente han convertido al actor en trending topic: "Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas", pero la broma no ha sentado tan bien como esperaba y dándose un giro a la historia quien ha sido finalmente acusado de "machista" ha sido el propio Dani, que ha recibido infinidad de tweets que le critican no solamente por su comentario, sino por intentar vender una imagen de feminista en la última gala de los Goya defendiendo a las mujeres poniéndose unos tacones, cuando luego hace comentarios este tipo sobre una campaña de lencería.

Debido al aluvión de mensajes Dani no ha tardado en ratificar su comentario anterior con el toque de humor que tanto le caracteriza: "Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de 'Intimissimi', que no pasa nada. Disfruten de los encajes".

Pero en vista de que los reproches no cesaban Rovira ha publicado su conclusión al respecto: "Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar...".

Una nueva polémica virtual que se suma a la larga lista con la que cuenta el actor y que le ha valido para convertirse en el protagonista de las redes durante el día de hoy.