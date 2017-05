Eduardo Gómez (LQSA) desvela el drama que se esconde detrás de su humor

Etiquetas

El pasado Sábado Deluxe ha contado con la visita de Eduardo Gómez, el mítico actor de comedias tan conocidas de nuestro país como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina" y aunque durante años se ha encargado de hacer reír a millones de espectadores ahora ha decidido hacer un parón en su carrera y ha querido desvelar la insólita historia que se esconde detrás de su humor.

Haciendo un repaso a su vida profesional, Eduardo ha confesado que se ha visto obligado a abandonar la serie de Telecinco en la sexta temporada porque necesitaba descansar, confesando: "sino iba a petar". Además ha desvelado que para grabar un capitulo de 'LQSA' pueden estar hasta quince días sin parar, recordando que durante 'Aquí no hay quien viva' llegó a estar 24 horas en el set de rodaje: "llevaba diez años de éxito con las dos series, y necesitaba descansar, porque sino, iba a petar" reconoce el actor, que ahora vive tranquilo en su casa de Marbella.

En cuanto a su vida personal, Eduardo ha aprovecha su visita al plató del Deluxe para confesar que ya no está con Jessica y reconoce que la diferencia de edad al final ha sido el motivo: "yo no tenía problemas con la edad, pero ella no estaba preparada para las críticas", confesando: "íbamos por la calle y me decían si era mi hija. Yo contestaba que no, que era mi nieta".

Siguiendo con su vida privada el actor ha desvelado uno de los episodios más tristes y sorprendentes de su vida, su historia con su primera mujer: "Me abandonó con mi hijo recién nacido. Me levanté y el niño estaba llorando, y vi una nota en la nevera" ha confesado, asegurando: "no nos llevábamos mal, pero la situación económica no era buena". Sin embargo, la vida le esperaba una buena sorpresa a Eduardo, que después de esa experiencia ficharía por 'Aquí no hay quien viva', convirtiéndose en uno de los actores más aclamados de la pequeña pantalla.