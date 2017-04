Esteban Crespo revive el "primer amor adolescente" en el filme 'Amar', su salto al largometraje

Etiquetas

El cineasta Esteban Crespo revive "el primer amor adolescente" en la película 'Amar', su primer largometraje que, tras la puesta de largo en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Málaga, llega a los cines españoles este viernes 21 de abril.

Crespo (Madrid, 1971) ganó el Goya al Mejor cortometraje de ficción en 2013 con 'Aquel no era yo', cinta que fue candidata a los Oscar del año siguiente y que supuso un "empujón mediático" en su carrera, tal y como ha señalado este lunes 17 de abril durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que precisa que dar el "salto" al largometraje ha sido "difícil" porque todo ocurrió en plena crisis: "Hay un cuello de botella muy potente con directores de mi generación".

La "suerte" de optar al Oscar le hizo despuntar y ahora estrena una historia que guardaba desde hace 15 años con una "premisa clave": "Contar un primer amor y después revivir el amor adolescente arrebatador con el que no se puede respirar y que no se sabe gestionar".

La película 'Amar' está protagonizada por Laura y Carlos, dos adolescentes que demuestran su amor como si cada día fuera el último con una intensidad que les separará un año después de conocerse. En palabras del director, "no es una historia de amor" ni tampoco "idílica", sino una visión "honesta" de una edad en la que también hay "celos e incongruencias".

El "dramatismo" y la "locura" son dos de las constantes que el director observó en todas las personas a la que entrevistó para rememorar las sensaciones del amor adolescente que en este filme contrastan con las desilusiones y la insatisfacción de la edad adulta. "El primer amor es el que marca el resto de las relaciones, y te ayuda a amar o a protegerte", ha indicado el director.

Los referentes adultos del filme, encabezados por los actores Natalia Mena y Nacho Fresneda, son además ejemplo de imperfección, de altas expectativas y de frustración. "Intentan hacer el bien pero se equivocan y han de educar con un ejemplo que a veces es patético", ha señalado.

El próximo proyecto de Crespo, 'Black bitch', es un "thriller" de mayor tamaño "en la onda" de su corto 'Aquel no era yo' que se encuentra en preproducción. Aunque es consciente de que todos los proyectos pueden caer, ha señalado que tiene una "perspectiva positiva" sobre el futuro y no cierra la puerta a trabajar en Estados Unidos, donde fichó por CAA, los agentes más importantes de la industria americana, aunque no tiene "prisa" y prefiere aprovechar la "libertad" de España y de Europa.

MARÍA PEDRAZA Y POL MONEN

Pol Monen da vida en esa cinta a Carlos, un joven que "quiere escapar de lo convencional y establecido". "Viene de una familia conservadora, su padre quiere que estudie Derecho pero él tiene aspiraciones artísticas. A través de Laura (Pedraza) descubre que su futuro puede ser diferente y cuestiona todo lo que ha aprendido, hasta que toma el control de su vida", ha explicado el actor.

Por su parte, María ha indicado que su personaje quiere "una nueva vida diferente a la que su madre le dio por error" y aprende de los errores. Aunque el filme toca aspectos universales y hace un "buen retrato" de su generación, tal y como coinciden ambos actores, hubo aspectos que hubo que actualizar a medida que se empapó de las circunstancias actuales, especialmente en el terreno tecnológico.

Mientras que Monen es veterano en el terreno interpretativo ('Elisa K', 'Els nens salvatges'), para Pedraza esta es su primera vez en el cine, terreno en el que se introduce tras una carrera en la danza cuya "disciplina" le ha ayudado en el cine, especialmente en la "concentración" que exigen los rodajes y en el "control del cuerpo".