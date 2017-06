Ewan McGregor debuta en dirección con 'American pastoral': "Lo que me define como actor son las cintas independientes"

Etiquetas

El actor Ewan McGregor debuta como director en el filme 'American pastoral', una cinta basada en la novela homónima de Philip Roth que aborda la "colisión de dos generaciones" y el fracaso del "sueño americano" y que se estrena este viernes 9 de junio en los cines españoles.

"Lo que me define como actor son las películas independientes más que las de Hollywood, es lo que le gusta al público", señala el cineasta durante una entrevista concedida a Europa Press en la que habla sobre su vida en Los Ángeles, sus anhelos cinematográficos y las diferencias y similitudes entre las situaciones convulsas de la década de los años 60 y la actualidad.

Esta película, presentada en la pasada edición del Festival de San Sebastián y que el actor también protagoniza, narra la historia de Seymour Levov, el 'Sueco', un atleta legendario en el instituto que se ha convertido en un hombre de éxito en los negocios y en su vida personal, puesto que se ha casado con Dawn, una exreina de la belleza. Sin embargo, un hecho rompe la vida de aspecto impecable: su hija Merry desaparece tras ser acusada de cometer un acto violento y el 'Sueco' comenzará a buscarla y a reunir a su familia, y se verá obligado a afrontar el caos que le rodea.

En palabras del director, 'American pastoral' muestra "la otra cara del capitalismo", lejos de la "manera de vida idealista" que proclamó el "sueño americano", con la que no se identifica. "Tengo una vida agradable pero no creo que viva ese sueño de la posguerra", ha dicho.

Respecto a los tiempos convulsos que se muestran en esta cinta, McGregor ha lamentado que algunos problemas se mantienen, como es el caso de la "integración entre negros y blancos en América". "Aún hay áreas blancas o negras en muchas ciudades en América", ha destacado el actor, quien no obstante descarta que el contexto sea el mismo que en los años 60.

EN BUSCA DE PROYECTOS PEQUEÑOS

En cuanto a su conexión con el ámbito hollywoodiense, McGregor prefiere quitar glamour y asegura que su vida es más corriente de lo que pueda parecer. El actor, padre de cuatro hijas, vive con su familia en los suburbios de la ciudad. "Existe la idea de que hay fiestas durante 24 ininterrumpidas pero nunca me han invitado", bromea.

El protagonista de 'Trainspotting' no reniega de Hollywood, pero resalta que en su trayectoria brillan más las producciones independientes, lo que no significa que no esté orgulloso de 'Star wars' o de 'La isla', de Michael Bay, de la que presume.

Preguntado por sus próximos proyectos como director, McGregor ha indicado que, al igual que los "grandes directores", que "no se centran en un solo género", le gustaría "intentar algo distinto" y probar con "una película pequeña realizada en menos tiempo". "Quizás contemporánea, protagonizada por jóvenes de Escocia, en la que no aparezca yo", añade.

En este sentido, el actor y cineasta ha reconocido que le gustaría llevar a cabo "lo que se supone que debería ser un debut cinematográfico", porque en esta primera ocasión ha tenido suficiente presupuesto y un reparto encabezado por Jennifer Connelly.

En esta relato aparecen otras voces femeninas fuertes, algo que McGregor aplaude, aunque ha asegurado que no los buscó "de manera consciente" y lo achaca al hecho de estar rodeado de mujeres en su vida cotidiana.