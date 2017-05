Felicity Jones y Charles Guard, comprometidos tras dos años de relación

Etiquetas

La protagonista de Rogue One, Felicity Jones, ha dicho 'sí' a la petición de matrimonio realizada por su pareja, Charles Guard, con el que mantiene una relación desde hace dos años. La noticia era adelantada por la revista US Weekly, aunque los representantes de la actriz de 33 años todavía no han confirmado la buena nueva. De la vida del realizador inglés sabemos muy poco, tan solo que comparte trabajo con su hermano Thomas, con quien ha codirigido las cintas Inside-Out, The Uninvited y Round About Five, y que es hijo del cineasta Howard Guard.