Ficmec clausura su décimo novena edición con el estreno en España de 'Thank you for the rain'

Etiquetas

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) clausura mañana domingo su decimonovena edición con el estreno en España del documental 'Thank you for the rain', de Julia Dahr y Kisilu Musya. La gala dará comienzo a las 20.00 horas para conocer previamente el palmarés de 2017 en el antiguo convento de San Francisco.