Las sedes de la Filmoteca de Andalucía de Córdoba y Granada acogen las mejores producciones del cine rumano del 2016

Etiquetas

La Muestra de Cine Rumano trae por primera vez a Andalucía una selección de las mejores producciones del cine rumano del 2016. Se celebrará del 12 de mayo al 23 de junio y tendrá como escenario las sedes de la Filmoteca de Andalucía de Córdoba y Granada. La primera acogerá la presentación de siete largometrajes y cinco cortos, mientras que en Granada se presentarán cuatro largometrajes.

Así, según un comunicado, la muestra se inaugurará el viernes 12 de mayo, en Granada, a las 20,30 horas, con la película 'Ilegitim', el nuevo trabajo de Adrian Sitaru, galardonado con el Premio CICAE en la Berlinale de 2016. La cinta trata sobre la responsabilidad y los tabues sociales en el seno de una familia en la que la línea entre lo que es moral y lo que es legal no está definida.

Asimismo, se proyectarán dos adaptaciones de la novela corta 'El molino afortunado', de Ioan Slavici, un autor clásico de la literatura rumana. La primera, 'Orizont' (2015), dirigida por Marian Cri?an, está protagonizada por András Hatházi, el mismo actor que actuó y fue el protagonista de su aclamado largometraje Morgen (Premio Palma de Oro al Mejor cortometraje, 2010). La segunda, realizada por Victor Iliu en 1955, 'La Moara cu noroc', está considerada una de las diez películas más importantes de la historia del cine rumano, nominada al Premio Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1957.

La programación del ciclo de cine rumano también incorpora el reciente trabajo de otro joven director rumano, Paul Negoescu, que presenta su segundo largometraje Doua lozuri (Two Lottery Tickets). Una comedia, adaptación de un cuento corto clásico del dramaturgo rumano I. L. Caragiale, que obtuvo una mención especial en la pasada edición del Festival de Zúrich.

El último largometraje de ficción de la programación es 'Dincolo de calea ferata (By the Rails)', dirigida por Catalin Mitulescu. Director de títulos como 'Loverboy' y 'Como celebré el fin del mundo', en su más reciente largometraje aborda las dificultades de mantener una vida de familia cuando el cabeza de familia vive y trabaja en el extranjero.

'Cinema, mon amour', del director Alexandru Belc, es un documental lleno de ternura que pone en valor los esfuerzos del encargado de un pequeño cine del este de Rumanía por mantener abierta una sala heredada de la época comunista. Un trabajo nada fácil, especialmente si tenemos en cuenta que tras la Revolución de 1989, apenas un diez por ciento de los antiguos cinematógrafos sobrevivieron.

SESIÓN DE CORTOMETRAJES EN CÓRDOBA

El programa se completa con una sesión de cinco cortometrajes producidos en los dos últimos años: 'O noapte în Tokoriki (A Night in Tokoriki)' de Roxana Stroe, '4:15 Sfârsitul lumii (4:15 The End of the World)' de Catalin Rotaru y Gabi Virginia ?arga, 'O fapta buna (A Random Act of Kindness)' de Andrei Gruzsniczki, 'Ma cheama Costin (My Name Is Costin)', de Radu Potcoava y 'Toate fluviile curg în mare (All Rivers Run to the Sea)' de Radu Potcoava.