La Filmoteca homenajea póstumamente a Michael Cimino y Gene Wilder

La Filmoteca de Catalunya homenajeará de forma póstuma al director Michael Cimino (1939-2016) y al cómico Gene Wilder (1933-2016), que fallecieron este 2016, con una programación especial que se prolongará hasta el 13 de enero.

Del primero se proyectará 'Heaven's Gate' (1980), 'Year of the Dragon' (1985) y 'Thunderbolt and Lightfoot' (1974) y, del segundo, 'The Young Frankenstein' (1974), dirigida por Mel Brooks, ha informado este lunes la Filmoteca en un comunicado.

El homenaje incluye 'The deer hunter', uno de los primeros filmes que abordan los fantasmas de la guerra del Vietnam desde una perspectiva similar a la de 'Apocalypse Now', a la que después se añadieron 'Platoon' y 'Full Metal Jacket' para retratar el conflicto asiático como una pesadilla.